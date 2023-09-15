Естественная убыль населения России замедлилась на 26%

За первые семь месяцев в РФ родились более 726 000 младенцев, умерли порядка 1,023 млн человек, пишет служба. Также отмечается, что за этот период было зарегистрировано 491 728 браков и 390 797 разводов. «Естественная убыль составила 297 306 человек, что на 25,98% меньше, чем за январь – июль 2022 г.», – говорится в сообщении.