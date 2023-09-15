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Общество

Естественная убыль населения России замедлилась на 26%

Ведомости

Естественная убыль населения России за первые семь месяцев этого года замедлилась почти на 26%, сообщили в Росстате.

За первые семь месяцев в РФ родились более 726 000 младенцев, умерли порядка 1,023 млн человек, пишет служба. Также отмечается, что за этот период было зарегистрировано 491 728 браков и 390 797 разводов. «Естественная убыль составила 297 306 человек, что на 25,98% меньше, чем за январь – июль 2022 г.», – говорится в сообщении.

Смертность за семь месяцев 2023 г. сократилась на 11%, а рождаемость – на 3%. Также на 13,7% сократилась младенческая смертность. Рождаемость в июле выросла на 5,81% по сравнению с июнем 2023 г. Число браков в середине лета выросло на около 14%, а разводов – на 0,5%.

11 августа Росстат сообщил, что естественная убыль населения по итогам первого полугодия составила 272 520 человек, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В мае вице-премьер Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Минтруда заявила, что регионы до 10 июля должны принять региональные программы поддержки рождаемости. Голикова отмечала, что федеральных мер для изменений ситуации с демографией в конкретных субъектах недостаточно и «нужна региональная настройка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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