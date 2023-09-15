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«Союз МС-24» пристыковался к МКС

Ведомости

Пилотируемый корабль «Союз МС-24» в автоматическом режиме пристыковался к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил «Роскосмос».

Стыковка произошла в 21:53. После открытия переходных люков между «Союзом МС-24» и «Рассветом» космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара присоединятся к экипажу 69-й длительной экспедиции.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» стартовала с космодрома Байконур в 21:44. Кораблю предстоит доставить на станцию около 120 кг грузов, в том числе фото- и видеоаппаратуру, сменные носители информации, бортовую документацию, расходные материалы, личные вещи, рационы питания, свежие продукты, укладки для научных экспериментов.

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На МКС экипаж «Союза МС-24» ждут космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Константин Борисов, астронавты NASA Франциско Рубио и Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен, астронавт JAXA Сатоси Фурукава. Предполагается, что Кононенко и Чуб вернутся на Землю в сентябре 2024 г., О’Хара – в марте 2024 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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