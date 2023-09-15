«Союз МС-24» пристыковался к МКС

На МКС экипаж «Союза МС-24» ждут космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Константин Борисов, астронавты NASA Франциско Рубио и Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен, астронавт JAXA Сатоси Фурукава. Предполагается, что Кононенко и Чуб вернутся на Землю в сентябре 2024 г., О’Хара – в марте 2024 г.