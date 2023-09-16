Борисов заявил о готовности отправить в космос представителя КНДР
Российская сторона готова подготовить и организовать полет космонавта из КНДР. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Борисов объяснил, что несмотря на то, что «Роскосмос» готов сотрудничать со всеми странами, детально программа сотрудничества с КНДР не обсуждалась – обычно такие программы обсуждаются в рамках межправкомиссии.
«Мной было предложено, при необходимости мы могли бы обучить и запустить корейского космонавта. Но это вопрос уже не к нам, а к корейской стороне», – добавил Борисов.
13 сентября вопрос о возможности отправки северокорейского космонавта в космос обсуждался в ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына на космодром Восточный. Президент России Владимир Путин заявил, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике, поскольку Северная Корея стремится развивать технологии, необходимые для освоения космоса.