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Общество

Борисов заявил о готовности отправить в космос представителя КНДР

Ведомости

Российская сторона готова подготовить и организовать полет космонавта из КНДР. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Борисов объяснил, что несмотря на то, что «Роскосмос» готов сотрудничать со всеми странами, детально программа сотрудничества с КНДР не обсуждалась – обычно такие программы обсуждаются в рамках межправкомиссии.

«Мной было предложено, при необходимости мы могли бы обучить и запустить корейского космонавта. Но это вопрос уже не к нам, а к корейской стороне», – добавил Борисов.

13 сентября вопрос о возможности отправки северокорейского космонавта в космос обсуждался в ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына на космодром Восточный. Президент России Владимир Путин заявил, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике, поскольку Северная Корея стремится развивать технологии, необходимые для освоения космоса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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