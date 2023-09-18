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Общество

Песков: в Кремле не вводят масочный режим

Ведомости

В Кремле масочный режим пока не вводится, хотя сезонный рост заболеваемости возможен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее такая мера была введена в правительстве РФ.

«Нет, в Кремле не вводят масочный режим. У нас таких мер нет. Мы видим, что сезонность определенная есть, возможен сезонный рост заболеваемости. Ждем ориентировок специалистов врачей-эпидемиологов», – сказал Песков.

На уточняющий вопрос, прививаются ли сотрудники администрации президента от гриппа, Песков ответил, что общая кампания не предусмотрена, но каждый сотрудник имеет возможность сделать себе такие прививки. Он также не смог ответить на вопрос, прививался ли от гриппа президент Владимир Путин.

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Как писали ранее «Ведомости», в правительстве РФ вновь ввели масочный режим из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом. Впервые чиновникам рекомендовали носить маски в 2020 г., весной этого года режим был отменен. Как отметил собеседник в Белом доме, среди сотрудников повысилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. «Случаев коронавируса [фиксируется] меньше, но они тоже есть», – добавил он. Источник «Ведомостей» в Госдуме сообщил, что вводить масочный режим и другие профилактические меры в нижней палате не планируют.

16 сентября Песков говорил, что в Кремле могут быть приняты коронавирусные ограничения при поступлении соответствующих рекомендаций со стороны врачей. В Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим в России вводить не планируется, поскольку для этого нет серьезных оснований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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