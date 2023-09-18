Песков: в Кремле не вводят масочный режим

Как писали ранее «Ведомости», в правительстве РФ вновь ввели масочный режим из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом. Впервые чиновникам рекомендовали носить маски в 2020 г., весной этого года режим был отменен. Как отметил собеседник в Белом доме, среди сотрудников повысилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. «Случаев коронавируса [фиксируется] меньше, но они тоже есть», – добавил он. Источник «Ведомостей» в Госдуме сообщил, что вводить масочный режим и другие профилактические меры в нижней палате не планируют.