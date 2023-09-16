Песков заявил об отсутствии новых коронавирусных ограничений в Кремле
В Кремле не вводились новые ограничения по коронавирусу, однако такие шаги могут быть приняты при поступлении соответствующих рекомендаций со стороны врачей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В Кремле пока новых ограничений нет. Ждем рекомендации врачей», – сказал Песков «РИА Новостям» в ответ на вопрос о возможности введения масочного режима в здании Кремля.
Ранее 16 сентября стало известно, что в Доме правительства введут масочный режим и другие профилактические меры из-за распространения гриппа и коронавируса. Ограничения могут начать действовать уже с понедельника, 18 сентября.
Позже в Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим в России вводить не планируется, поскольку для этого нет серьезных оснований.