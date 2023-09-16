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Песков заявил об отсутствии новых коронавирусных ограничений в Кремле

Ведомости

В Кремле не вводились новые ограничения по коронавирусу, однако такие шаги могут быть приняты при поступлении соответствующих рекомендаций со стороны врачей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле пока новых ограничений нет. Ждем рекомендации врачей», – сказал Песков «РИА Новостям» в ответ на вопрос о возможности введения масочного режима в здании Кремля.

Ранее 16 сентября стало известно, что в Доме правительства введут масочный режим и другие профилактические меры из-за распространения гриппа и коронавируса. Ограничения могут начать действовать уже с понедельника, 18 сентября.

Ранее по теме: Роспотребнадзор оценил возможность введения масочного режима по всей России

Позже в Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим в России вводить не планируется, поскольку для этого нет серьезных оснований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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