Роспотребнадзор оценил возможность введения масочного режима по всей России
Масочный режим в России вводить не планируется, такое решение может быть принято только при наличии серьезных оснований, сообщили в Роспотребнадзоре.
«Ограничительные меры, такие, как, например, масочный режим, [вводить] не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период», – рассказали в пресс-службе (цитата по «РИА Новостям»).
Ранее сообщалось, что в Доме правительства введут масочный режим и другие меры профилактики из-за гриппа и коронавируса. Ограничения могут начать действовать уже с понедельника, 18 сентября. Помимо обязательного использования масок в здании, также сокращается количество посетителей и личных контактов между сотрудниками, отмечало РБК.
Масочный режим в здании правительства ввели еще в начале пандемии, в 2020 г. В апреле этого года он был отменен в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
Как отмечал главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», врач-инфекционист Андрей Поздняков в интервью «Ведомостям», коронавирус уже перешел в ранг типичных респираторных инфекций, хотя еще представляет опасность для некоторых кругов населения, в том числе для людей с нулевым иммунитетом, с тяжелыми патологиями и др.