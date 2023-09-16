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Общество

Роспотребнадзор оценил возможность введения масочного режима по всей России

Ведомости

Масочный режим в России вводить не планируется, такое решение может быть принято только при наличии серьезных оснований, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Ограничительные меры, такие, как, например, масочный режим, [вводить] не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период», – рассказали в пресс-службе (цитата по «РИА Новостям»).

Ранее сообщалось, что в Доме правительства введут масочный режим и другие меры профилактики из-за гриппа и коронавируса. Ограничения могут начать действовать уже с понедельника, 18 сентября. Помимо обязательного использования масок в здании, также сокращается количество посетителей и личных контактов между сотрудниками, отмечало РБК.

Масочный режим в здании правительства ввели еще в начале пандемии, в 2020 г. В апреле этого года он был отменен в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

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Как отмечал главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», врач-инфекционист Андрей Поздняков в интервью «Ведомостям», коронавирус уже перешел в ранг типичных респираторных инфекций, хотя еще представляет опасность для некоторых кругов населения, в том числе для людей с нулевым иммунитетом, с тяжелыми патологиями и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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