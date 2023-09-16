Роспотребнадзор оценил возможность введения масочного режима по всей России

«Ограничительные меры, такие, как, например, масочный режим, [вводить] не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период», – рассказали в пресс-службе (цитата по «РИА Новостям»).