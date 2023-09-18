Собянин отправил в отставку правительство Москвы

По итогам подсчета 100% голосов в ЦИК России Собянина поддержали на минувших выборах 76,39% избирателей, принявших участие в голосовании. На втором месте был Леонид Зюганов от КПРФ, который набрал 265 374 голоса (8,11%). Следом расположились Борис Чернышов от ЛДПР (183 529 голосов, 5,61%), Владислав Даванков от партии «Новые люди» (174 869 голосов, 5,34%) и кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев (128 701, 3,93%).