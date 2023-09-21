«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы в Гонконг с 23 декабря

В 2024 г. группа «Аэрофлот», в которую также входят «Россия» и лоукостер «Победа», планирует перевезти не менее 47 млн пассажиров. Если показатель будет выполнен, то 2024 г. будет лучшим с начала пандемии коронавируса в 2020 г. Цель на 2023 г. также повышена до 45 млн человек.