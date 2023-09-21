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«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы в Гонконг с 23 декабря

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«Аэрофлот» возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря, сообщили на сайте авиакомпании. Продажи билетов уже открылись.

Рейсы из «Шереметьево» будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, из Гонконга – по средам, пятницам и воскресеньям. Для перелетов задействуют лайнеры Airbus A330 (эконом- и бизнес-классы). Ожидается, что маршрут будет востребован для туризма и деловых визитов.

Анонсированные в августе регулярные рейсы в Гавану будут выполняться авиакомпанией «Россия» начиная с 24 декабря. Вылеты запланированы два раза в неделю – по средам и воскресеньям.

Ранее по теме: Группа «Аэрофлот» планирует перевезти 47 млн пассажиров в 2024 году

В 2024 г. группа «Аэрофлот», в которую также входят «Россия» и лоукостер «Победа», планирует перевезти не менее 47 млн пассажиров. Если показатель будет выполнен, то 2024 г. будет лучшим с начала пандемии коронавируса в 2020 г. Цель на 2023 г. также повышена до 45 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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