«Аэрофлот» запустит рейсы в Гавану и Денпасар
Рейсы на Кубу осуществляет авиакомпания «Россия». Александровский напомнил, что решение о запуске перелетов было принято еще в мае 2023 г., первый рейс был выполнен 1 июля. «Кстати, с сентября мы увеличили частоту полетов на Варадеро с двух до трех рейсов в неделю. А 27 декабря будет первый рейс в Гавану – туда также будет летать «Россия» два раза в неделю», – рассказал гендиректор компании.
По его словам, у кубинского направления положительная рентабельность, но компания работает над улучшением результатов. Он отметил, что есть коммерческое ограничение, согласно которому на Кубу компания может лететь с загрузкой в 85%, а обратно с 100%-ной загрузкой.
Помимо этого Александровский анонсировал рейсы на Бали. Ранее о планах запустить полеты на Денпасар он рассказывал ПМЭФ. Рейсы также будет выполнять авиакомпания «Россия». «У ее самолетов более вместительные баки для топлива и ограничений по коммерческой загрузке нет. Так что, надеюсь, скоро мы предоставим возможность нашим гражданам полететь отдохнуть на Бали. Продажи планируем открыть 1 сентября, а полететь в октябре», – уточнил Александровский.
В зимний период «Аэрофлот» планирует добавить новые направления. В приоритете у компании Таиланд. «Появятся рейсы на Пхукет, в Бангкок из Екатеринбурга и Хабаровска по два раза в неделю», – уточнил он.
Авиакомпания также планирует запустить рейсы в Гонконг и рассматривает возможность организовать перелеты в некоторые районы Китая, например Хайнань. Александровский подчеркнул, что компания изучает варианты, чтобы перелеты осуществлялись как из Москвы, так и из региональных аэропортов.