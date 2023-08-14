Газета
Бизнес

«Аэрофлот» запустит рейсы в Гавану и Денпасар

Ведомости

«Аэрофлот» увеличит количество рейсов на Кубу, Варадеро и с декабря запустит перелеты в Гавану. Осенью авиакомпания намерена запустить рейсы на Бали. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор перевозчика Сергей Александровский.

Рейсы на Кубу осуществляет авиакомпания «Россия». Александровский напомнил, что решение о запуске перелетов было принято еще в мае 2023 г., первый рейс был выполнен 1 июля. «Кстати, с сентября мы увеличили частоту полетов на Варадеро с двух до трех рейсов в неделю. А 27 декабря будет первый рейс в Гавану – туда также будет летать «Россия» два раза в неделю», – рассказал гендиректор компании.

По его словам, у кубинского направления положительная рентабельность, но компания работает над улучшением результатов. Он отметил, что есть коммерческое ограничение, согласно которому на Кубу компания может лететь с загрузкой в 85%, а обратно с 100%-ной загрузкой.

Ранее по теме: В первом полугодии Кубу посетило больше россиян, чем за весь 2022 год

Помимо этого Александровский анонсировал рейсы на Бали. Ранее о планах запустить полеты на Денпасар он рассказывал ПМЭФ. Рейсы также будет выполнять авиакомпания «Россия». «У ее самолетов более вместительные баки для топлива и ограничений по коммерческой загрузке нет. Так что, надеюсь, скоро мы предоставим возможность нашим гражданам полететь отдохнуть на Бали. Продажи планируем открыть 1 сентября, а полететь в октябре», – уточнил Александровский.

В зимний период «Аэрофлот» планирует добавить новые направления. В приоритете у компании Таиланд. «Появятся рейсы на Пхукет, в Бангкок из Екатеринбурга и Хабаровска по два раза в неделю», – уточнил он.

Авиакомпания также планирует запустить рейсы в Гонконг и рассматривает возможность организовать перелеты в некоторые районы Китая, например Хайнань. Александровский подчеркнул, что компания изучает варианты, чтобы перелеты осуществлялись как из Москвы, так и из региональных аэропортов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных