«Аэрофлот» запустит рейсы в Гавану и Денпасар

Рейсы на Кубу осуществляет авиакомпания «Россия». Александровский напомнил, что решение о запуске перелетов было принято еще в мае 2023 г., первый рейс был выполнен 1 июля. «Кстати, с сентября мы увеличили частоту полетов на Варадеро с двух до трех рейсов в неделю. А 27 декабря будет первый рейс в Гавану – туда также будет летать «Россия» два раза в неделю», – рассказал гендиректор компании.