В первом полугодии Кубу посетило больше россиян, чем за весь 2022 год
За январь-июнь 2023 г. на Кубе было зарегистрировано прибытие более 67 600 граждан России, что превышает аналогичный показатель за весь 2022 г., сообщает Ассоциация Туроператоров (АТОР).
Россия по количеству туристических прибытий в первом полугодии стала четвертым по объемам въездным рынком для Кубы, заявила советник по туризму посольства республики в России Кристина Леон Изнага. По ее словам, чаще россиян эту страну посещали только туристы из Канады, США и сами кубинцы, проживающие за рубежом.
По прогнозам российского посольства, карибскую страну по итогам этого года посетит не менее 100 000 россиян.
В 2022 г. российский турпоток на Кубу превысил 54 000 визитов, снизившись на 70% по отношению к рекордному 2021 г., когда он составлял 178 000 прибытий. Это связано с тем, что российские авиакомпании приостановили рейсы на Кубу в конце февраля, возобновив их только в октябре.
За первые шесть месяцев этого года также увеличился турпоток из России в Израиль. Его посетили более 103 000 россиян, что вдвое превышает показатель первого полугодия 2022 г., но на треть меньше, чем в доковидном 2019.