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В первом полугодии Кубу посетило больше россиян, чем за весь 2022 год

Ведомости

За январь-июнь 2023 г. на Кубе было зарегистрировано прибытие более 67 600 граждан России, что превышает аналогичный показатель за весь 2022 г., сообщает Ассоциация Туроператоров (АТОР).  

Россия по количеству туристических прибытий в первом полугодии стала четвертым по объемам въездным рынком для Кубы, заявила советник по туризму посольства республики в России Кристина Леон Изнага. По ее словам, чаще россиян эту страну посещали только туристы из Канады, США и сами кубинцы, проживающие за рубежом.

По прогнозам российского посольства, карибскую страну по итогам этого года посетит не менее 100 000 россиян.

В 2022 г. российский турпоток на Кубу превысил 54 000 визитов, снизившись на 70% по отношению к рекордному 2021 г., когда он составлял 178 000 прибытий. Это связано с тем, что российские авиакомпании приостановили рейсы на Кубу в конце февраля, возобновив их только в октябре.

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За первые шесть месяцев этого года также увеличился турпоток из России в Израиль. Его посетили более 103 000 россиян, что вдвое превышает показатель первого полугодия 2022 г., но на треть меньше, чем в доковидном 2019.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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