В первом полугодии Кубу посетило больше россиян, чем за весь 2022 год

В 2022 г. российский турпоток на Кубу превысил 54 000 визитов, снизившись на 70% по отношению к рекордному 2021 г., когда он составлял 178 000 прибытий. Это связано с тем, что российские авиакомпании приостановили рейсы на Кубу в конце февраля, возобновив их только в октябре.