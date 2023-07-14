Турпоток из России в Израиль удвоился за первое полугодие

Россия оказалась на пятой строчке среди стран, чьи жители чаще всего приезжают в Израиль в туристических целях. В число лидеров по турпотоку в эту страну вошли США (559 800 туристов, +66% по сравнению с прошлым годом), Франция (134 000, +38%), Великобритания (113 000, +54%) и Германия (110 000, +90%). Всего Израиль посетили за этот период почти 2 млн туристов, что на 95% больше в годовом выражении и на 13% меньше, чем в 2019 г.