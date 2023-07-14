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Общество

Турпоток из России в Израиль удвоился за первое полугодие

Ведомости

Израиль за первые шесть месяцев этого года посетили более 103 000 туристов из России, что вдвое превышает показатель первого полугодия 2022 г., но на треть меньше, чем в доковидном 2019 г. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные израильского министерства туризма.

Россия оказалась на пятой строчке среди стран, чьи жители чаще всего приезжают в Израиль в туристических целях. В число лидеров по турпотоку в эту страну вошли США (559 800 туристов, +66% по сравнению с прошлым годом), Франция (134 000, +38%), Великобритания (113 000, +54%) и Германия (110 000, +90%). Всего Израиль посетили за этот период почти 2 млн туристов, что на 95% больше в годовом выражении и на 13% меньше, чем в 2019 г.

Ранее сегодня исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова сообщила, что стоимость туров в Турцию для жителей России выросла на 20–70% по сравнению с доковидным периодом.

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Ранее на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин призвал динамичнее развивать качественную инфраструктуру для внутреннего туризма. В 2022 г., по словам Путина, внутренний туристический поток вырос на 16,7%, что в абсолютных величинах составляет почти 10 млн человек. «В этой связи предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента: три – четыре звезды», – говорил он.

В начале мая министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ с членами правительства сообщил, что число путешествующих по стране россиян увеличивается. По предварительным данным Минэкономразвития, за I квартал 2022 г. турпоток вырос на 19%, в том числе на 13% увеличилось число турпоездок иностранных граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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