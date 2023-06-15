В Минэке назвали целевые показатели по туризму

Решетников также сообщил о росте числа классифицированных номеров. По итогам прошлого года их было больше 770 000, рост составил 10%. Ввод новых номеров Минэкономразвития оценивает в 11 000 комнат, что в два раза больше, чем в среднем за последние пять лет.