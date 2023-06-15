В Минэке назвали целевые показатели по туризму

В Минэке назвали целевые показатели по туризмуВедомство собирается к 2030 году нарастить внутренний турпоток до 140 млн человек
В МЭР намерены увеличить число поездок по стране, к 2030 г. ведомство прогнозирует внутренний турпоток на уровне 140 млн человек. Об этом на ПМЭФ-2023 заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков (курирует туризм).
«Что касается стратегических задач, мы прогнозируем и будем стремиться к тому, чтобы нарастить число туристических поездок. Сейчас видим ориентир к 2030 г. до 140 млн человек», – заявил он. По итогам прошлого года показатель составил 73 млн, напомнил Вахруков.
В начале мая министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ с членами правительства сообщил, что число путешествующих по стране россиян увеличивается. По предварительным данным Минэкономразвития, за I квартал 2022 г. турпоток вырос на 19%, в том числе на 13% увеличилось число турпоездок иностранных граждан.
Решетников также сообщил о росте числа классифицированных номеров. По итогам прошлого года их было больше 770 000, рост составил 10%. Ввод новых номеров Минэкономразвития оценивает в 11 000 комнат, что в два раза больше, чем в среднем за последние пять лет.
Вахруков в ходе тематической сессии ПМЭФ добавил, что одним из главных сдерживающих факторов в сфере туризма для России сегодня стал дефицит номерного фонда. В ближайшие годы Минэк сосредоточится на решении этой задачи. По словам Вахрукова, для роста внутреннего турпотока в министерстве также собираются поддерживать инфраструктурные проекты и развивать круглогодичные парки развлечений и курорты.
13 июня пресс-служба кабмина сообщила, что на возведение модульных некапитальных построек для размещения туристов в 2023–2024 гг. правительство России направит порядка 8 млрд руб., субсидии будут предоставлены 38 регионам. Распоряжение о распределении указанных средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Это позволит реализовать более 200 инвестиционных проектов и создать новые туристические объекты общей вместимостью порядка 6500 номеров», – говорится в сообщении.
Ранее банк «Открытие» и СК «Росгосстрах» по итогам тематического опроса сообщили, что отпуск внутри страны проводят 78% россиян.
В начале текущего лета президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в кулуарах туристического форума «Путешествуй!» сообщил ТАСС, что в 2023 г. туристический поток в Анапу растет быстрее, чем в Сочи. Рост по сравнению с прошлым годом составляет около 25%.
«Если говорить про въездной туризм, то наша задача, и мы в целом видим, как ее исполнять, это достижение показателя в 16 млн иностранных гостей», – добавил Вахруков.
Для решения этой задачи необходимо обеспечить доступность въезда в Россию и продвигать туристический бренд страны за рубежом, уточнил он.
В апреле замминистра Минэкономразвития Максим Колесников отметил, что в 2023 г. число туристов, путешествующих по России, вырастет на 7,3 млн человек, в том числе на 4,4 млн – по 18 туристическим макрорегионам. По его словам, пиковый период туристических поездок придется на июль.