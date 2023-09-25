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Ликсутов исключил строительство метро у аэропортов помимо «Внуково»

Ведомости

Планов по открытию станций метро около остальных аэропортов Москвы, помимо «Внуково», нет и не было. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время пресс-конференции. 

«Таких планов у нас нет», – сказал он, отметив, что для передвижения достаточно аэроэкспрессов (цит. по «РИА Новости»). 

6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке Рассказовка – Аэропорт «Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена. Он отметил тогда, что в России впервые метро протянулось до аэропорта.  

Решение о строительстве станции метро во «Внуково» и продлении желтой линии было принято в 2017 г. Протяженность участка с двумя новыми станциями «Пыхтино» и «Аэропорт «Внуково» составляет 5,2 км. По словам Ликсутова, в первые дни после запуска станцией пользовались около 8000-9000 человек каждый рабочий день.  Ожидается, что число пассажиров в дальнейшем увеличится и конечной станцией будут пользоваться более 22 000 пассажиров в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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