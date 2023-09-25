Ликсутов исключил строительство метро у аэропортов помимо «Внуково»

Решение о строительстве станции метро во «Внуково» и продлении желтой линии было принято в 2017 г. Протяженность участка с двумя новыми станциями «Пыхтино» и «Аэропорт «Внуково» составляет 5,2 км. По словам Ликсутова, в первые дни после запуска станцией пользовались около 8000-9000 человек каждый рабочий день. Ожидается, что число пассажиров в дальнейшем увеличится и конечной станцией будут пользоваться более 22 000 пассажиров в сутки.