Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной

В конце августа было запущено производство на фармацевтическом заводе «Р-Опра» в Зеленограде. На нем будут выпускать препараты для лечения онкологии, орфанных респираторных, ревматических, сердечно-сосудистых, неврологических и нефрологических заболеваний. Кроме того, на заводе будут производиться лекарства для терапии ВИЧ-инфекции и иммунодепрессанты.