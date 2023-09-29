Газета
Общество

Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной

Ведомости

Ситуация с лекарственным обеспечением в России остается стабильной благодаря в том числе системе мониторинга, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Сегодня система мониторинга лекарственных препаратов позволяет видеть нам общую картину по вводу в гражданский оборот, наличию остатков в сети на складах. Мы видим, что сегодня ситуация в целом по стране стабильная», – рассказал Мурашко.

Из-за логистических трудностей и повышенного потребления в последнее время случались перебои с поставками отдельных лекарств, но речь о списке из менее десяти наименований, подчеркнул министр. Система мониторинга позволяет при необходимости либо ввести дополнительный препарат, либо произвести, либо вывести на рынок замену, пояснил он.

«Сложности, возникавшие последние два года, система решала в очень короткие промежутки времени», – добавил Мурашко.

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Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что доля российских лекарств на рынке достигла порядка 70%. За последние три года прирост составил 10%, и это «не последняя планка». Доля отечественных жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за последние четыре года выросла до 80%.

В конце августа было запущено производство на фармацевтическом заводе «Р-Опра» в Зеленограде. На нем будут выпускать препараты для лечения онкологии, орфанных респираторных, ревматических, сердечно-сосудистых, неврологических и нефрологических заболеваний. Кроме того, на заводе будут производиться лекарства для терапии ВИЧ-инфекции и иммунодепрессанты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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