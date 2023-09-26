Более 40% россиян столкнулись с нехваткой сердечно-сосудистых лекарств

В 2023 г. 35,8% льготников с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) не получили положенные им лекарства по независящим от них причинам (в 2022 г. – 39%, в 2021 г. – 19%), также с отсутствием льготных препаратов в аптеке столкнулись 42,5% пациентов (в 2022 г. – 56,2%, в 2021 г. – 26,5%). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Всероссийского союза пациентов (ВСП).