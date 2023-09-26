Более 40% россиян столкнулись с нехваткой сердечно-сосудистых лекарств
В 2023 г. 35,8% льготников с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) не получили положенные им лекарства по независящим от них причинам (в 2022 г. – 39%, в 2021 г. – 19%), также с отсутствием льготных препаратов в аптеке столкнулись 42,5% пациентов (в 2022 г. – 56,2%, в 2021 г. – 26,5%). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Всероссийского союза пациентов (ВСП).
Опрос проводился совместно с центром гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика». В нем приняли участие с 19 июня по 10 июля 1014 пациентов из 78 регионов, в том числе 226 человек, которые перенесли инфаркт миокарда в последние два года.
Отмечается, что из-за трудностей с доступностью лекарств в 2023 г. 53% льготников покупали препараты самостоятельно. Аналогичный показатель был в 2022 г., однако в 2021 г. он составлял 32,6%. По словам источника газеты в сфере здравоохранения, одной из причин может быть желание пациентов приобрести препарат от конкретного производителя.
В Росздравнадзоре сообщили, что в последнее время не получали жалоб от пациентов с ССЗ по поводу трудностей с получением препаратов. В Минздраве заявили о тенденции к росту числа россиян, бесплатно получающих препараты в рамках федерального проекта. В 2021 г. их число составляло более 673 000, в 2022 г. – 824 000, а по состоянию на 1 сентября 2023 г. – 754 000.
В Росздравнадзоре посоветовали пациентам, столкнувшимся с проблемами при получении льготных лекарств, обращаться на горячую линию. В ведомстве отметили, что такие вопросы «решаются оперативно».