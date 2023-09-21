Росздравнадзор: доля российских лекарств на рынке составляет около 70%
Доля российских лекарств на рынке достигла порядка 70%. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«За последние три года доля российских лекарственных препаратов увеличилась практически на 10%, сегодня от общего ввода в гражданский оборот российские препараты составляют порядка 70%», – сказала она.
По словам Самойловой, это «не последняя планка». Производство лекарств в стране увеличивается с каждым днем. Глава Росздравнадзора уточнила, что в 2022 г. в эксплуатацию ввели девять предприятий, на которых идет производство препаратов, а в I квартале 2023 г. – еще четыре. Доля отечественных жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за последние четыре года выросла до 80%.
В конце августа было запущено производство на фармацевтическом заводе «Р-Опра» в Зеленограде. На нем будут выпускать препараты для лечения онкологии, орфанных респираторных, ревматических, сердечно-сосудистых, неврологических и нефрологических заболеваний. Кроме того, на заводе будут производиться лекарства для терапии ВИЧ-инфекции и иммунодепрессанты.
Мощность завода составит 270 млн упаковок препаратов в год. Уже в 2024 г. в продажу поступят противоопухолевые препараты, произведенные на «Р-Опра».