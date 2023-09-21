Росздравнадзор: доля российских лекарств на рынке составляет около 70%

По словам Самойловой, это «не последняя планка». Производство лекарств в стране увеличивается с каждым днем. Глава Росздравнадзора уточнила, что в 2022 г. в эксплуатацию ввели девять предприятий, на которых идет производство препаратов, а в I квартале 2023 г. – еще четыре. Доля отечественных жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за последние четыре года выросла до 80%.