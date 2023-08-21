Мантуров и Собянин запустили фармацевтическое производство в Зеленограде
Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в запуске производства на фармацевтическом заводе «Р-Опра» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Мантурова, мощность завода составит 270 млн упаковок препаратов в год. В частности, в 2024 г. в продажу поступят противоопухолевые препараты, произведенные на «Р-Опра». Вице-премьер выразил уверенность, что врачи и пациенты «оценят качество и доступность отечественных лекарств».
В первой половине 2023 г. объем производства лекарств в Москве вырос на 67,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил Собянин. Он добавил, что пять лет назад власти Москвы совместно с Минпромторгом поставили задачу «максимально локализовать в России производство импортных препаратов», в частности, в области онкологии.
По словам мэра, за эти пять лет было построено восемь заводов. К 2027 г. будут готовы еще семь предприятий. Собянин заявил, что в течение семи лет Москва будет закупать лекарства «Р-Опра», они поступят в городские медучреждения.
На заводе в Зеленограде будут выпускать препараты для лечения онкологии, орфанных респираторных, ревматических, сердечно-сосудистых, неврологических и нефрологических заболеваний. Кроме того, «Р-Опра» планирует производить лекарства для терапии ВИЧ-инфекции и иммунодепрессанты.
На строительство «Р-Опра» Фонд развития промышленности выделил заем в размере 2 млрд руб., обратил внимание Мантуров. Завод также сможет пользоваться преимуществами статуса резидента особой экономической зоны, добавил он.