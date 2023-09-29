Пенсии неработающих пенсионеров могут повысить на 7,5% в 2024 году

О планах правительства проиндексировать пенсии на 7,5% в 2024 г. стало известно 25 сентября из презентации проекта бюджета Социального фонда на 2024–2026 гг. По прогнозу Минэкономразвития, в 2023 г. инфляция в России составит 7,5%. Таким образом с 1 января 2024 г. средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1600 руб. до 23 400 руб.