«Коммерсантъ» узнал о планах проиндексировать пенсии на 7,5%
Правительство в 2024 г. проиндексирует пенсии на 7,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию проекта бюджета Социального фонда на 2024–2026 гг., который был одобрен 22 сентября на заседании правительства. Подлинность презентации подтвердили в Минтруде.
Издание отмечает, что первый проект бюджета, который был сформирован после объединения ПФР и ФСС в единую структуру. В 2024 г. совокупный объем бюджета Социального фонда составит 16,2 трлн руб., включая 16 трлн руб., сформированных за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета. Остальная сумма – средства переходящего остатка бюджета фонда на 2023 г;
Объем расходов будет аналогичным, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, 10 трлн руб. потратят на выплату пенсий. Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, в 2023 г. инфляция в России составит 7,5%. В результате индексации с 1 января 2024 г. средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1600 руб., до 23 400 руб. В предыдущей версии проекта бюджета фонда Минэкономики ожидало инфляцию на уровне 5,3%, исходя из него, пенсия составила бы 22 800 руб.
Еще 2,2 трлн руб. фонд потратит на поддержку семей с детьми, включая выплаты единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и др. Ожидается, что расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком составят около 1,1 трлн руб.
22 сентября министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания правительства сообщил, что все социальные выплаты будут проиндексированы на уровень фактической инфляции. Он отметил, что в этом году ожидается «некоторый рост» инфляции (до 7,5%), к концу 2024 г. она составит 4,5%, а в 2025 г. выйдет на целевой уровень 4%.