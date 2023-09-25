«Коммерсантъ» узнал о планах проиндексировать пенсии на 7,5%

Объем расходов будет аналогичным, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, 10 трлн руб. потратят на выплату пенсий. Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, в 2023 г. инфляция в России составит 7,5%. В результате индексации с 1 января 2024 г. средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1600 руб., до 23 400 руб. В предыдущей версии проекта бюджета фонда Минэкономики ожидало инфляцию на уровне 5,3%, исходя из него, пенсия составила бы 22 800 руб.