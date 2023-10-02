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Путин поздравил педагогов и студентов с Днем среднего профессионального образования

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Президент России Владимир Путин поздравил педагогов и студентов средних специальных учебных заведений России с Днем среднего профессионального образования. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«От души хочу поздравить с Днем среднего профессионального образования студентов и выпускников колледжей и техникумов, искренне поблагодарить их педагогов, наставников и мастеров производственного обучения – всех, кто щедро делится с ребятами своими знаниями, навыками, опытом, уделяет неустанное внимание духовно-нравственному, патриотическому воспитанию студентов», – сказано в телеграмме.

Путин с радостью отметил, что в течение последних нескольких лет рабочие специальности становятся все более востребованными, при этом престиж таких профессий растет. По словам Путина, это является в том числе результатом работы по выстраиванию «тесной связи между образовательными программами и потребностями реального сектора отечественной экономики».

Глава государства вновь подчеркнул, что студенты, которые выбрали учебу в ссузах, должны быть «уверены в своих перспективах, в том, что смогут состояться в жизни и профессии, приносить пользу стране».

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17 августа на сайте Кремля был опубликован перечень поручений Путина, среди которых было формирование рейтингов учебных заведений в сфере профессионального и высшего образования. Он уточнил, что показатели должны отражать уровень трудоустройства выпускников организаций и их зарплат, а также уровень их востребованности на рынке труда. По словам Путина, эти рейтинги должны в том числе повысить их мотивацию работать на результат – на успешное трудоустройство выпускников.

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин заявил о необходимости ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики. В связи с этим он поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и органами исполнительной власти «обеспечить формирование прогноза потребности отраслей экономики в специалистах по уровням образования на пятилетний период». Предполагается, что он будет ежегодно обновляется с учетом состояния рынка труда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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