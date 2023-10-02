Путин поздравил педагогов и студентов с Днем среднего профессионального образования

17 августа на сайте Кремля был опубликован перечень поручений Путина, среди которых было формирование рейтингов учебных заведений в сфере профессионального и высшего образования. Он уточнил, что показатели должны отражать уровень трудоустройства выпускников организаций и их зарплат, а также уровень их востребованности на рынке труда. По словам Путина, эти рейтинги должны в том числе повысить их мотивацию работать на результат – на успешное трудоустройство выпускников.