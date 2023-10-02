Путин поздравил педагогов и студентов с Днем среднего профессионального образования
Президент России Владимир Путин поздравил педагогов и студентов средних специальных учебных заведений России с Днем среднего профессионального образования. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«От души хочу поздравить с Днем среднего профессионального образования студентов и выпускников колледжей и техникумов, искренне поблагодарить их педагогов, наставников и мастеров производственного обучения – всех, кто щедро делится с ребятами своими знаниями, навыками, опытом, уделяет неустанное внимание духовно-нравственному, патриотическому воспитанию студентов», – сказано в телеграмме.
Путин с радостью отметил, что в течение последних нескольких лет рабочие специальности становятся все более востребованными, при этом престиж таких профессий растет. По словам Путина, это является в том числе результатом работы по выстраиванию «тесной связи между образовательными программами и потребностями реального сектора отечественной экономики».
Глава государства вновь подчеркнул, что студенты, которые выбрали учебу в ссузах, должны быть «уверены в своих перспективах, в том, что смогут состояться в жизни и профессии, приносить пользу стране».
17 августа на сайте Кремля был опубликован перечень поручений Путина, среди которых было формирование рейтингов учебных заведений в сфере профессионального и высшего образования. Он уточнил, что показатели должны отражать уровень трудоустройства выпускников организаций и их зарплат, а также уровень их востребованности на рынке труда. По словам Путина, эти рейтинги должны в том числе повысить их мотивацию работать на результат – на успешное трудоустройство выпускников.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин заявил о необходимости ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики. В связи с этим он поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и органами исполнительной власти «обеспечить формирование прогноза потребности отраслей экономики в специалистах по уровням образования на пятилетний период». Предполагается, что он будет ежегодно обновляется с учетом состояния рынка труда.