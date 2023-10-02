До 35% россиянок сталкиваются с нарушением трудовых прав

В декабре того же года правительство РФ утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 гг. Ее ключевыми целями стали соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия. Разработчики документа отмечали, что доля женщин в отраслях с зарплатой ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%, а разрыв в доходах женщин и мужчин остается на уровне 28%.