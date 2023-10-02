До 35% россиянок сталкиваются с нарушением трудовых прав
Наиболее распространенными нарушениями являются дополнительные неоплачиваемые обязанности, а также проблемы с графиком отпусков и непредоставление дней за свой счет. Лично с таким нарушениями сталкивались 23% и 21,4% респондентов соответственно.
Еще 11% участниц исследования ФНПР отметили более строгие требования к внешнему виду, чем для мужчин, и дискриминацию при приеме на работу. 10,8% столкнулись с принуждением к увольнению при беременности, а 9,5% – с занижением женской оплатой труда. 6,4% выделили дискриминацию при назначении на руководящие должности, а 6,2% – харассмент.
Как писали осенью 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование Совкомбанка, больше половины женщин (всего 55%) называют среди факторов, которые сдерживают их при продвижении по службе, приоритет развития семейной жизни (31%) и отсутствие личной заинтересованности в развитии бизнеса (24%). Среди прочих барьеров опрошенные также выделили сложившиеся стереотипы (13,1%) и индивидуальные особенности каждого (11%).
В декабре того же года правительство РФ утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 гг. Ее ключевыми целями стали соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия. Разработчики документа отмечали, что доля женщин в отраслях с зарплатой ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%, а разрыв в доходах женщин и мужчин остается на уровне 28%.