Кабмин поддержал запрет на сокращение матерей-одиночек с детьми до 16 лет

Согласно действующему законодательству работодатель не может по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с женщиной, у которой есть дети до трех лет, одинокой матерью, воспитывающей ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет. Под действие нормы попадают также лица, заботящиеся об этих категориях детей без матери. Исключение составляют случаи ликвидации организации, неисполнения обязанностей, прогулов, подлога документов и других грубых нарушений со стороны сотрудника.