Кабмин поддержал запрет на сокращение матерей-одиночек с детьми до 16 лет

Кабмин поддержал запрет на сокращение матерей-одиночек с детьми до 16 летВ Госдуме видят в законопроекте риски дискриминации женщин
Правительство на комиссии по законопроектной деятельности поддержало предложение запретить расторжение трудовых договоров по инициативе работодателя с матерями-одиночками, которые воспитывают детей до 16 лет. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к кабмину. Информацию подтвердил представитель правительства. Поправки предлагается внести в ст. 261 Трудового кодекса (гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора).
Согласно действующему законодательству работодатель не может по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с женщиной, у которой есть дети до трех лет, одинокой матерью, воспитывающей ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет. Под действие нормы попадают также лица, заботящиеся об этих категориях детей без матери. Исключение составляют случаи ликвидации организации, неисполнения обязанностей, прогулов, подлога документов и других грубых нарушений со стороны сотрудника.