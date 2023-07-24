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Кабмин поддержал запрет на сокращение матерей-одиночек с детьми до 16 лет

В Госдуме видят в законопроекте риски дискриминации женщин
Ярослава Костенко Яна Суринская Анастасия Бойко
Предугадать, что случится в будущем с личной жизнью работника невозможно / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство на комиссии по законопроектной деятельности поддержало предложение запретить расторжение трудовых договоров по инициативе работодателя с матерями-одиночками, которые воспитывают детей до 16 лет. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к кабмину. Информацию подтвердил представитель правительства. Поправки предлагается внести в ст. 261 Трудового кодекса (гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора).

Согласно действующему законодательству работодатель не может по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с женщиной, у которой есть дети до трех лет, одинокой матерью, воспитывающей ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет. Под действие нормы попадают также лица, заботящиеся об этих категориях детей без матери. Исключение составляют случаи ликвидации организации, неисполнения обязанностей, прогулов, подлога документов и других грубых нарушений со стороны сотрудника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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