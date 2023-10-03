СФР прогнозирует снижение рождаемости в России до 2026 года
По данным фонда, рождаемость по итогам этого года составит 1,245 млн человек – минимум с 1999 г. В следующем году в РФ могут родиться 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х), в 2025 г. – 1,153 млн, а в 2026 г. – 1,143 млн человек.
Таким образом, по оценкам СФР, абсолютное число родившихся снизится на 5,8% в 2024 г., а в 2026 г. темп снижения замедлится до 0,9%.
Рождаемость в России начала снижаться с 2014 г., тогда в стране родились около 1,943 млн младенцев. По итогам 2022 г. показатель снизился до 1,304 млн человек. Как отмечали представители Минтруда и НИУ ВШЭ летом прошлого года, в России существует риск сокращения рождаемости в перспективе до 2024 г.
В мае первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что Минтруд разрабатывает дополнительные меры по повышению рождаемости. В частности, предлагается повышение уровня жизни семей и их доходов, улучшение жилищных условий семей с детьми, развитие мер, стимулирующих рождение третьих и последующих детей, и др.