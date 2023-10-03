СФР прогнозирует снижение рождаемости в России до 2026 года

По данным фонда, рождаемость по итогам этого года составит 1,245 млн человек – минимум с 1999 г. В следующем году в РФ могут родиться 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х), в 2025 г. – 1,153 млн, а в 2026 г. – 1,143 млн человек.