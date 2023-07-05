Голикова назвала регионы с крайне низкой рождаемостью

Чтобы понять причины ограничения рождения детей в регионах с низким уровнем, был сформирован портрет в каждой возрастной группе и препятствия к рождению первого ребенка. Женщин до 24 лет беспокоит отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода. Для женщин 25–34 лет основные ограничения, даже если есть семья, – отсутствие собственного жилья и вопросы доходов. Уже после 30 женщины не рожают детей, так как боятся ухудшения своего здоровья, представила данные Татьяна Голикова. «Только 6% женщин с 18 до 34 лет проходят диспансеризацию – этого недостаточно для своевременного выявления причин, которые могут отрицательно сказаться на репродуктивном здоровье женщины».