Голикова назвала регионы с крайне низкой рождаемостью
На сегодняшний день в России есть регионы, где уровень рождаемости высок и обеспечивает естественный прирост, сообщила в ходе правительственного часа в Совете Федерации вице-премьер Татьяна Голикова. Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения за 2022 год по России составил 8,9. В топ регионов по рождаемости вошли: Чеченская республика (коэффициент 20,8), Республика Тыва (17,7), Республика Ингушетия (15,3), Республика Дагестан (13,3), Ямало-Ненецкий автономный округ.
Но, продолжила Голикова, есть регионы с крайне низким уровнем, где, в том числе силами самих субъектов, нужно разрабатывать меры поддержки рождаемости. К ним относятся: Тульская, Рязанская, Смоленская область, Республика Мордовия, Ленинградская область (коэффициент от 6,4 до 6). Для того чтобы оценить потенциал этих регионов по росту рождения, правительство провело сплошное исследование с использованием данных Росстата по опросу репродуктивных установок граждан.
Чтобы понять причины ограничения рождения детей в регионах с низким уровнем, был сформирован портрет в каждой возрастной группе и препятствия к рождению первого ребенка. Женщин до 24 лет беспокоит отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода. Для женщин 25–34 лет основные ограничения, даже если есть семья, – отсутствие собственного жилья и вопросы доходов. Уже после 30 женщины не рожают детей, так как боятся ухудшения своего здоровья, представила данные Татьяна Голикова. «Только 6% женщин с 18 до 34 лет проходят диспансеризацию – этого недостаточно для своевременного выявления причин, которые могут отрицательно сказаться на репродуктивном здоровье женщины».
Число женщин, среди которых возможно увеличить рождаемость, составило 8,8 млн – это максимальное число потенциальных рождений на ближайшие три года, объяснила вице-премьер. Сенатор от Приморского края Светлана Горячева попросила Голикову конкретизировать, в каких именно семьях растет рождаемость, в «бедных или средне-зажиточных», так как через какое-то время государство будет иметь «такой генофонд». С точки зрения сенатора, в бедных семьях распространены наркомания и пьянство, а пособия дают возможность «рожать детей, а потом отдавать их государству». «Нам дороги все дети, рожденные в любых семьях. Исходя из нашего анализа, рождение детей не связано с доходом напрямую», – парировала вице-премьер.