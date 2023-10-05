«Коммерсантъ»: двоих жителей Комсомольска-на-Амуре задержали за подготовку диверсии

4 октября ФСБ сообщила о задержании мужчины, который по заданию проукраинской организации хотел подорвать здание администрации Рубцовска в Алтайском крае. По информации ФСБ, он специально приехал из Челябинской области на Алтай. Против задержанного возбуждено уголовное дело по факту подготовки к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконного хранения взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Мужчине предъявлено обвинение, он арестован.