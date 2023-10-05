«Коммерсантъ»: двоих жителей Комсомольска-на-Амуре задержали за подготовку диверсии
В Комсомольске-на-Амуре задержаны двое молодых людей, которые планировали диверсию на нескольких объектах по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с материалами источник.
Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). По данным источника, одному из них 17 лет, а второму – 18.
Собеседник утверждает, что задержанные хотели устроить взрыв на ветке газопровода Сахалин–Хабаровск–Владивосток под Комсомольском-на-Амуре. Также планировался подрыв оборудования сотовой связи. За выполнение задания Украина обещала молодым людям по 100 000 руб. каждому.
Злоумышленники были задержаны оперативниками ФСБ при подготовке к терактам. По решению суда они арестованы. Официально силовые ведомства об задержании и заключении под стражу жителей Комсомольска-на-Амуре не сообщали.
4 октября ФСБ сообщила о задержании мужчины, который по заданию проукраинской организации хотел подорвать здание администрации Рубцовска в Алтайском крае. По информации ФСБ, он специально приехал из Челябинской области на Алтай. Против задержанного возбуждено уголовное дело по факту подготовки к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконного хранения взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Мужчине предъявлено обвинение, он арестован.