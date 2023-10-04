ФСБ сообщила о пресечении теракта в Алтайском крае
Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который по заданию проукраинской организации хотел подорвать здание администрации Рубцовска в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, передает «РИА Новости».
Задержанным оказался гражданин России 1988 года рождения. По информации ФСБ, он специально приехал из Челябинской области в Алтайский край для выполнения задания проукраинской организации.
При обыске сотрудники ФСБ обнаружили у мужчины компоненты и прекурсоры для изготовления самодельной бомбы, в том числе самодельное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в в тротиловом эквиваленте.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту подготовки к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконного хранения взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Мужчине уже предъявили обвинение, он арестован.