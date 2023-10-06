Суд в Петербурге оштрафовал Белоцерковскую за нарушение закона об иноагентах
Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал блогера Веронику Белоцерковскую (признана иноагентом в РФ) за непредставление сведений о деятельности иноагента, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Петроградский райсуд привлек блогера к ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Сумма штрафа составила 35 000 руб.
«Белоцерковская, являясь лицом, включенным в реестр иностранных агентов, не представила соответствующие сведения (отчеты о своей деятельности и финансировании) в уполномоченный орган [Минюст]», – уточнили в пресс-службе. На судебное заседание блогер не явилась.
В феврале Белоцерковскую заочно приговорили к к девяти годам колонии, признав ее виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Такой срок блогеру просила назначить Генпрокуратура. Белоцерковской также запрещено в течение пяти лет администрировать электронные и интернет-ресурсы.
Блогер находится не в России, она объявлена в международный розыск, однако Интерпол отказался от рассмотрения дела о ее экстрадиции. Срок наказания ей будет исчисляться с момента ее задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.
Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ) появилась в российском законодательстве в марте 2022 г., после начала спецоперации на Украине. Штрафы могут достигать 5 млн руб., если распространение фейков было совершено из корыстных побуждений, из политической ненависти, с использованием служебного положения или по предварительному сговору. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет.