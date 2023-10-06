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Суд в Петербурге оштрафовал Белоцерковскую за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал блогера Веронику Белоцерковскую (признана иноагентом в РФ) за непредставление сведений о деятельности иноагента, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Петроградский райсуд привлек блогера к ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Сумма штрафа составила 35 000 руб.

«Белоцерковская, являясь лицом, включенным в реестр иностранных агентов, не представила соответствующие сведения (отчеты о своей деятельности и финансировании) в уполномоченный орган [Минюст]», – уточнили в пресс-службе. На судебное заседание блогер не явилась.

В феврале Белоцерковскую заочно приговорили к к девяти годам колонии, признав ее виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Такой срок блогеру просила назначить Генпрокуратура. Белоцерковской также запрещено в течение пяти лет администрировать электронные и интернет-ресурсы. 

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Блогер находится не в России, она объявлена в международный розыск, однако Интерпол отказался от рассмотрения дела о ее экстрадиции. Срок наказания ей будет исчисляться с момента ее задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.

Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ) появилась в российском законодательстве в марте 2022 г., после начала спецоперации на Украине. Штрафы могут достигать 5 млн руб., если распространение фейков было совершено из корыстных побуждений, из политической ненависти, с использованием служебного положения или по предварительному сговору. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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