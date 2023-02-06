Суд заочно приговорил блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии

Белоцерковской также запрещено в течение пяти лет администрировать электронные и интернет-ресурсы. При этом блогер находится не в России, она объявлена в международный розыск, однако Интерпол отказался от рассматривания дела о ее экстрадиции. Срок наказания ей будет исчисляться с момента ее задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.