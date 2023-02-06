Суд заочно приговорил блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии
Суд в Москве заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую (признана в России иноагентом) к девяти годам колонии, признав ее виновной в публикации постов с заведомо ложной информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщает «Интерфакс».
Ранее такой срок блогеру просила назначить Генпрокуратура.
Белоцерковской также запрещено в течение пяти лет администрировать электронные и интернет-ресурсы. При этом блогер находится не в России, она объявлена в международный розыск, однако Интерпол отказался от рассматривания дела о ее экстрадиции. Срок наказания ей будет исчисляться с момента ее задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.
В Генпрокуратуре отмечали, что Белоцерковская «умышленно распространяла заведомо ложные сведения, испытывая личную неприязнь к гражданам РФ и российской армии, а также по мотивам политической ненависти». Защита блогера, в свою очередь, указывала на состояние аффекта, в котором она находилась при публикации этих постов. Кроме того, ее подзащитная не интересуется информационными российскими каналами.
По этому делу также проходит журналист Александр Невзоров, который в апреле 2022 г. был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. Ранее Басманный суд приговорил Невзорова заочно к восьми годам колонии общего режима. Он также находится за границей. В начале июня 2022 г. стало известно, что Невзоров получил украинское гражданство.
Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ) появилась 4 марта 2022 г., после того как началась специальная военная операция на Украине. Штрафы могут достигать 5 млн руб., если распространение фейков было совершено из корыстных побуждений, из политической ненависти, с использованием служебного положения или по предварительному сговору. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет.