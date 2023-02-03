Прокуратура запросила 9 лет колонии для Белоцерковской по делу о фейках про армию

Адвокат Эльвира Кашигина считает, что Белоцерковская находилась в состояниии аффекта при публикации этих постов. Кроме того, ее подзащитная не интересуется информационными российскими каналами. «Она просто женщина, ведет в свой бизнес и кулинарию, а здесь на почве своих переживаний в состоянии аффекта и неумышленно опубликовала эти посты», – сказала Кашигина. По словам защитницы, Белоцерсковская смотрит только канал BBC – другим источникам информации она не доверяет. «Она готова к приговору, но надеется на смягчение. Прошу назначить Белоцерковской минимальное наказание», – заключила адвокат.