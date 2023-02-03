Прокуратура запросила 9 лет колонии для Белоцерковской по делу о фейках про армию
Государственный обвинитель просит суд назначить наказание блогеру Веронике Белоцерковской (признана в РФ иноагентом) в виде девяти лет колонии общего режима, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Белоцерковская обвиняется в публикации постов с заведомо ложной информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
«Прошу признать Белоцерковскую виновной и назначить ей наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с запретом в течение 5 лет заниматься администрированием сайтов», – заявила представитель прокуратуры Гульчехра Ибрагимова в Басманном суде Москвы.
В Генпрокуратуре считают, что Белоцерковская «умышленно распространяла заведомо ложные сведения, испытывая личную неприязнь к гражданам РФ и российской армии, а также по мотивам политической ненависти».
Адвокат Эльвира Кашигина считает, что Белоцерковская находилась в состояниии аффекта при публикации этих постов. Кроме того, ее подзащитная не интересуется информационными российскими каналами. «Она просто женщина, ведет в свой бизнес и кулинарию, а здесь на почве своих переживаний в состоянии аффекта и неумышленно опубликовала эти посты», – сказала Кашигина. По словам защитницы, Белоцерсковская смотрит только канал BBC – другим источникам информации она не доверяет. «Она готова к приговору, но надеется на смягчение. Прошу назначить Белоцерковской минимальное наказание», – заключила адвокат.
Судья Елена Ленская объявила об окончании прений и удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора. Приговор будет оглашен 6 февраля в 11:00.
Судебный процесс по делу блогера проходит заочно – без участия обвиняемой, поскольку Белоцерковская находится не в России. Она объявлена в международный розыск, однако Интерпол отказался от рассматривания дела об ее экстрадиции.
Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела на имущество блогера на общую сумму около 153 млн руб. был наложен обеспечительный арест. Басманный суд в мае 2022 г. санкционировал заочный арест Белоцерковской.
Белоцерковская, по данным СК, находится за границей. Ей грозит наказание от штрафа в 3 млн руб. до десяти лет в колонии. Закон об ответственности за фейки о действиях военных действует в России с 4 марта. По этому делу также проходит журналист Александр Невзоров, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.
Ранее Басманный суд приговорил Невзорова заочно к восьми годам колонии общего режима.