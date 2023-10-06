Суд приговорил россиянина к 11 годам колонии за попытку вступить в «Азов»
Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставрополя Никиту Беликова к 11 годам колонии строгого режима за участие в деятельности украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Беликова признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Он полностью признал вину.
Суд установил, что Беликов записал видеообращение с целью вступить в нацбатальон, а также выполнял задания участника «Азова». В частности, подсудимый фотографировал и пересылал фотографии зданий спортивно-тренировочного центра «Ставрополь-Арена» и Ставропольской городской думы.
27 июля ФСБ сообщило о задержании россиянина в Брянской области, который пытался вступить в ВСУ. Уточнялось, что он был арестован по подозрению в госизмене. За два дня до этого Курский облсуд приговорил экс-сотрудников оборонного предприятия, бывших супругов, к срокам от 13 до 17 лет лишения свободы за передачу данных разведке Украины.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену (ст. 275 УК РФ). До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.