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Общество

Суд приговорил россиянина к 11 годам колонии за попытку вступить в «Азов»

Ведомости

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставрополя Никиту Беликова к 11 годам колонии строгого режима за участие в деятельности украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Беликова признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Он полностью признал вину.

Суд установил, что Беликов записал видеообращение с целью вступить в нацбатальон, а также выполнял задания участника «Азова». В частности, подсудимый фотографировал и пересылал фотографии зданий спортивно-тренировочного центра «Ставрополь-Арена» и Ставропольской городской думы.

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27 июля ФСБ сообщило о задержании россиянина в Брянской области, который пытался вступить в ВСУ. Уточнялось, что он был арестован по подозрению в госизмене. За два дня до этого Курский облсуд приговорил экс-сотрудников оборонного предприятия, бывших супругов, к срокам от 13 до 17 лет лишения свободы за передачу данных разведке Украины. 

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену (ст. 275 УК РФ). До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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