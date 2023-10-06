Суд приговорил россиянина к 11 годам колонии за попытку вступить в «Азов»

27 июля ФСБ сообщило о задержании россиянина в Брянской области, который пытался вступить в ВСУ. Уточнялось, что он был арестован по подозрению в госизмене. За два дня до этого Курский облсуд приговорил экс-сотрудников оборонного предприятия, бывших супругов, к срокам от 13 до 17 лет лишения свободы за передачу данных разведке Украины.