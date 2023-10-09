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Во «Внуково» устранили технический сбой в системе выдачи и приема багажа

Ведомости

Технический сбой в работе системы выдачи и приема багажа в аэропорту «Внуково» устранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В международном аэропорту “Внуково” были зафиксированы кратковременные технические неполадки в системе обработки багажа. На данный момент неисправности устранены», – сказали там.

Аэропорт работает в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе. Причина неполадок не уточняется.

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Сбой длился около шести часов, все это время пассажиры сдавали и получали багаж через пункт негабаритного багажа. По данным Telegram-канала «Авиаторщина», поломка произошла около 5 утра, во «Внуково» полностью остановились багажные ленты на всех стойках регистрации.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки соблюдения прав пассажиров по факту сбоя. В пресс-службе добавили, что во «Внуково» выехал и. о. заместителя Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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