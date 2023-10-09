Во «Внуково» устранили технический сбой в системе выдачи и приема багажа

Сбой длился около шести часов, все это время пассажиры сдавали и получали багаж через пункт негабаритного багажа. По данным Telegram-канала «Авиаторщина», поломка произошла около 5 утра, во «Внуково» полностью остановились багажные ленты на всех стойках регистрации.