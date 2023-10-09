Во «Внуково» устранили технический сбой в системе выдачи и приема багажа
Технический сбой в работе системы выдачи и приема багажа в аэропорту «Внуково» устранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«В международном аэропорту “Внуково” были зафиксированы кратковременные технические неполадки в системе обработки багажа. На данный момент неисправности устранены», – сказали там.
Аэропорт работает в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе. Причина неполадок не уточняется.
Сбой длился около шести часов, все это время пассажиры сдавали и получали багаж через пункт негабаритного багажа. По данным Telegram-канала «Авиаторщина», поломка произошла около 5 утра, во «Внуково» полностью остановились багажные ленты на всех стойках регистрации.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки соблюдения прав пассажиров по факту сбоя. В пресс-службе добавили, что во «Внуково» выехал и. о. заместителя Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.