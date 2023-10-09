Во «Внуково» произошел сбой в системе выдачи и приема багажа

Telegram-канал «Авиаторщина» опубликовал видео, на котором видны большие очереди в аэропорту, образовавшиеся из-за сбоя. По данным ресурса, поломка произошла около 5 утра, во «Внуково» полностью остановились багажные ленты на всех стойках регистрации. Уточняется, что после оформления на стойке регистрации пассажиров направляют на стойку приема негабаритного багажа для сдачи багажа.