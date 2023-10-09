Во «Внуково» произошел сбой в системе выдачи и приема багажа
В аэропорту «Внуково» произошел технический сбой в системе выдачи и приема багажа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В связи с этим багаж принимается и выдается через пункт негабаритного багажа. В пресс-службе подчеркнули, что предпринимаются все меры для устранения неисправности.
Telegram-канал «Авиаторщина» опубликовал видео, на котором видны большие очереди в аэропорту, образовавшиеся из-за сбоя. По данным ресурса, поломка произошла около 5 утра, во «Внуково» полностью остановились багажные ленты на всех стойках регистрации. Уточняется, что после оформления на стойке регистрации пассажиров направляют на стойку приема негабаритного багажа для сдачи багажа.
28 сентября в работе системы бронирования Leonardo (совместная разработка «Ростеха» и компании «Сирена-Тревел») произошел глобальный сбой. В «Ростехе» объяснили проблемы в работе системы DDOS-атаками из-за рубежа. В госкорпорации отмечали, что цель злоумышленников – остановить авиаперевозки в России.
Спустя несколько дней министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что якобы «IT-армия» страны стоит за кибератаками на Leonardo.