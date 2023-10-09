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Во «Внуково» произошел сбой в системе выдачи и приема багажа

Ведомости

В аэропорту «Внуково» произошел технический сбой в системе выдачи и приема багажа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В связи с этим багаж принимается и выдается через пункт негабаритного багажа. В пресс-службе подчеркнули, что предпринимаются все меры для устранения неисправности.

Telegram-канал «Авиаторщина» опубликовал видео, на котором видны большие очереди в аэропорту, образовавшиеся из-за сбоя. По данным ресурса, поломка произошла около 5 утра, во «Внуково» полностью остановились багажные ленты на всех стойках регистрации. Уточняется, что после оформления на стойке регистрации пассажиров направляют на стойку приема негабаритного багажа для сдачи багажа.

28 сентября в работе системы бронирования Leonardo (совместная разработка «Ростеха» и компании «Сирена-Тревел») произошел глобальный сбой. В «Ростехе» объяснили проблемы в работе системы DDOS-атаками из-за рубежа. В госкорпорации отмечали, что цель злоумышленников – остановить авиаперевозки в России.

Спустя несколько дней министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что якобы «IT-армия» страны стоит за кибератаками на Leonardo.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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