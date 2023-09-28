«Ростех» сообщил о возобновлении атак на систему бронирования авиабилетов
Атаки на систему бронирования авиабилетов Leonardo возобновились, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
«Они [атаки] идут с территории нескольких стран, включая Украину. На данный момент наблюдаются небольшие сбои, но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов», – говорится в сообщении.
В корпорации отметили, что цель злоумышленников – остановить авиаперевозки в России. Уточняется, что последние месяцы система регулярно подвергается атакам. За сентябрь было зафиксировано уже пять попыток, добавили в пресс-службе.
«Для отражения атак на инфраструктуру системы бронирования авиабилетов задействована собственная команда информационной безопасности. <...> Главная задача – не допустить глобального обрушения системы и транспортного коллапса. Для этого мы делаем все возможное», – подчеркнули в представительстве.
Группа «Аэрофлот» перешла на отечественную систему бронирования авиабилетов Leonardo осенью 2022 г. после того, как в марте того же года американская Sabre и испанская Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с «Аэрофлотом».