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«Ростех» сообщил о возобновлении атак на систему бронирования авиабилетов

Ведомости

Атаки на систему бронирования авиабилетов Leonardo возобновились, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Они [атаки] идут с территории нескольких стран, включая Украину. На данный момент наблюдаются небольшие сбои, но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов», – говорится в сообщении.

В корпорации отметили, что цель злоумышленников – остановить авиаперевозки в России. Уточняется, что последние месяцы система регулярно подвергается атакам. За сентябрь было зафиксировано уже пять попыток, добавили в пресс-службе.

Авиакомпании сообщили о сбое в системе бронирования

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«Для отражения атак на инфраструктуру системы бронирования авиабилетов задействована собственная команда информационной безопасности. <...> Главная задача – не допустить глобального обрушения системы и транспортного коллапса. Для этого мы делаем все возможное», – подчеркнули в представительстве.

Утром 28 сентября авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» сообщили о сбое в работе системы бронирования Leonardo (совместная разработка «Ростеха» и компании «Сирена-Тревел»). Позже компании сообщили о возобновлении работы сервиса.

Группа «Аэрофлот» перешла на отечественную систему бронирования авиабилетов Leonardo осенью 2022 г. после того, как в марте того же года американская Sabre и испанская Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с «Аэрофлотом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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