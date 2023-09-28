«Аэрофлот» сообщил о возобновлении работы системы бронирования

Позже о восстановлении работы всех сервисов сообщили и в авиакомпаниях «Победа» и «Россия». В последней отметили, что из-за сбоя из «Шереметьево» задерживается вылет рейсов в Калининград, Пермь, Мурманск, Ульяновск, Санкт-Петербург и в Сочи. Помимо этого, также задерживается вылет обратного рейсов из Сочи в «Шереметьево» и Стамбул, а также из Калининграда, Екатеринбурга, Мурманска, Уфы, Хибин – в Санкт-Петербург.