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Бизнес

«Аэрофлот» сообщил о возобновлении работы системы бронирования

Ведомости

Работа системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановлена, все затруднения с регистрацией в аэропортах устранены. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

«Работоспособность системы бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены», – сказано в сообщении.

Позже о восстановлении работы всех сервисов сообщили и в авиакомпаниях «Победа» и «Россия». В последней отметили, что из-за сбоя из «Шереметьево» задерживается вылет рейсов в Калининград, Пермь, Мурманск, Ульяновск, Санкт-Петербург и в Сочи. Помимо этого, также задерживается вылет обратного рейсов из Сочи в «Шереметьево» и Стамбул, а также из Калининграда, Екатеринбурга, Мурманска, Уфы, Хибин – в Санкт-Петербург. 

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», на вылет задержаны не менее 16 рейсов авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот», в том числе в Сочи, Даламан, Анталью, Астану и др.

Ранее авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» сообщили о сбое в работе системы бронирования авиабилетов. В результате авиакомпании столкнулись с проблемами при регистрации пассажиров. В госкорпорации «Ростех», которая участвовала в разработке Leonardo, объяснили сбой DDOS-атаками из-за рубежа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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