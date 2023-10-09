Минтруд анонсировал увеличение максимального размера больничного вдвое

Помимо этого, будут повышены предельные суммы пособий по беременности и по уходу за ребенком до полутора лет — до 794 356 и 68 900 руб. соответственно. В этом году предельные выплаты за 140 дней декретного отпуска составляют 383 179 руб., а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком не превышает 33 282 руб.