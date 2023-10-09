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Общество

Минтруд анонсировал увеличение максимального размера больничного вдвое

Ведомости

К 2025 г. максимальный размер больничного увеличится вдвое – с 2737 до 5674 руб. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на в материалы к бюджету Социального фонда на 2024–2026 гг. 

Помимо этого, будут повышены предельные суммы пособий по беременности и по уходу за ребенком до полутора лет — до 794 356 и 68 900 руб. соответственно. В этом году предельные выплаты за 140 дней декретного отпуска составляют 383 179 руб., а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком не превышает 33 282 руб.  

При выплате как больничного, так и пособий по беременности и уходу за ребенком размер выплат будет зависеть от стажа сотрудника и его среднего заработка за предыдущие два года. 

Это первый проект бюджета, который был сформирован после объединения ПФР и ФСС в единую структуру. В 2024 г. совокупный объем бюджета Социального фонда составит 16,2 трлн руб., включая 16 трлн руб., сформированных за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета. Остальная сумма – средства переходящего остатка бюджета фонда на 2023 г.

Ранее «Коммерсантъ» писал, проект бюджета Социального фонда на 2024-2026 гг. предусматривает расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком в размере около 1,1 трлн руб. Ожидается, что еще 2,2 трлн руб. фонд направит на поддержку семей с детьми, включая выплаты единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и др. Около 10 трлн руб. будут направлены на выплаты пенсий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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