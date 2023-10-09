Минтруд анонсировал увеличение максимального размера больничного вдвое
К 2025 г. максимальный размер больничного увеличится вдвое – с 2737 до 5674 руб. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на в материалы к бюджету Социального фонда на 2024–2026 гг.
Помимо этого, будут повышены предельные суммы пособий по беременности и по уходу за ребенком до полутора лет — до 794 356 и 68 900 руб. соответственно. В этом году предельные выплаты за 140 дней декретного отпуска составляют 383 179 руб., а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком не превышает 33 282 руб.
При выплате как больничного, так и пособий по беременности и уходу за ребенком размер выплат будет зависеть от стажа сотрудника и его среднего заработка за предыдущие два года.
Это первый проект бюджета, который был сформирован после объединения ПФР и ФСС в единую структуру. В 2024 г. совокупный объем бюджета Социального фонда составит 16,2 трлн руб., включая 16 трлн руб., сформированных за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета. Остальная сумма – средства переходящего остатка бюджета фонда на 2023 г.
Ранее «Коммерсантъ» писал, проект бюджета Социального фонда на 2024-2026 гг. предусматривает расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком в размере около 1,1 трлн руб. Ожидается, что еще 2,2 трлн руб. фонд направит на поддержку семей с детьми, включая выплаты единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и др. Около 10 трлн руб. будут направлены на выплаты пенсий.