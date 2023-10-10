В новый учебник истории внесут правки в раздел о репрессиях
В новом учебнике истории для старших классов репрессиям будет посвящен один абзац, в него внесут правки. Об этом сообщил один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, передает «РИА Новости».
«Там [в учебнике] не глава, там один абзац, и там будут правки», – сказал он.
По словам Торкунова, учебник истории России «40 раз переписывался», в том числе и в дореволюционный период. Он добавил, что изменения будут вноситься в учебник и к новому учебному году, «когда он пойдет уже в 10-й и 11-й классы».
Автор назвал правки естественным процессом. По его словам, изменения появятся «и в следующем году, и через год», поскольку современная история «не остановилась на месте». В то же время, уточнил он, «коренным образом» редакция учебника меняться не будет.
Новый учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов, сообщил в конце сентября председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он отметил, что автор Владимир Мединский заявил о готовности «привести в порядок» одну из глав. Недовольство вызвал 31 параграф пособия, где «наряду с бандеровцами, власовцами и прочими» перечисляются репрессированные народы, перед которыми «официально извинились и подписали законы о полной реабилитации», говорилось в заявлении Российского конгресса народов Кавказа.
Школьники занимаются по новому единому учебнику истории для 10-х и 11-х классов с сентября 2023 г. Его авторами выступили помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг – одна по мировой истории и одна по российской.
«История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава учебника посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.