Газета
Общество

В новый учебник истории внесут правки в раздел о репрессиях

Ведомости

В новом учебнике истории для старших классов репрессиям будет посвящен один абзац, в него внесут правки. Об этом сообщил один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, передает «РИА Новости».

«Там [в учебнике] не глава, там один абзац, и там будут правки», – сказал он. 

По словам Торкунова, учебник истории России «40 раз переписывался», в том числе и в дореволюционный период. Он добавил, что изменения будут вноситься в учебник и к новому учебному году, «когда он пойдет уже в 10-й и 11-й классы».

Автор назвал правки естественным процессом. По его словам, изменения появятся «и в следующем году, и через год», поскольку современная история «не остановилась на месте». В то же время, уточнил он, «коренным образом» редакция учебника меняться не будет.

Новый учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов, сообщил в конце сентября председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он отметил, что автор Владимир Мединский заявил о готовности «привести в порядок» одну из глав. Недовольство вызвал 31 параграф пособия, где «наряду с бандеровцами, власовцами и прочими» перечисляются репрессированные народы, перед которыми «официально извинились и подписали законы о полной реабилитации», говорилось в заявлении Российского конгресса народов Кавказа.

Ранее по теме: Коммунисты раскритиковали новый единый учебник истории под редакцией Мединского

Школьники занимаются по новому единому учебнику истории для 10-х и 11-х классов с сентября 2023 г. Его авторами выступили помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг – одна по мировой истории и одна по российской.

«История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава учебника посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных