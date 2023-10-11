Дептранс назвал причину инцидента на станции метро «Печатники» в Москве

В дептрансе отметили, что поездом управлял человек с 20-летним опытом вождения, сейчас он работает машинистом-инструктором. А до этого, в 2022 г., занимал должность главного ревизора. Машинист поезда, следовавшего в депо, признал ошибку. У него диагностировали перелом ноги, ему оказывается медицинская помощь. Всего за помощью обратились четыре человека, их жизни ничто не угрожает, добавили в дептрансе.