Дептранс назвал причину инцидента на станции метро «Печатники» в Москве
Столкновение двух поездов на станции метро «Печатники» Люблино-Дмитровский линии произошло из-за решения машиниста отключить автоматическую систему регулирования скорости (АРС). Об этом говорится в Telegram-канале дептранса Москвы.
«Определена причина наката поезда на станции метро «Печатники» – это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС машинистом поезда без пассажиров», – сказано в сообщении.
Эта система обеспечивает поддержание скорости в необходимых пределах, которые определяются автоматически в зависимости от множества факторов, в том числе от скорости идущего впереди поезда, показаний светофоров, расстояния между поездами и др.
В дептрансе отметили, что поездом управлял человек с 20-летним опытом вождения, сейчас он работает машинистом-инструктором. А до этого, в 2022 г., занимал должность главного ревизора. Машинист поезда, следовавшего в депо, признал ошибку. У него диагностировали перелом ноги, ему оказывается медицинская помощь. Всего за помощью обратились четыре человека, их жизни ничто не угрожает, добавили в дептрансе.
11 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об инциденте на станции метро «Печатники». По его словам, в 10:30 мск произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. По словам Собянина, в результате произошедшего пострадали пять человек.
В дептрансе Москвы сообщили, что на Люблинско-Дмитровской линии поезда не ходят между станциями «Люблино» и «Дубровка». Временно закрыты станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская». Уточнялось, что Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута КМ от «Дубровки» до «Люблино». Также было увеличено число поездов на МЦД-2 на участке от Подольска до Москвы. В дептрансе пообещали восстановить движение на участке Люблино-Дмитровской линии в ближайшие несколько часов.