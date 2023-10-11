Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

В дептрансе Москвы сообщили, что на Люблинско-Дмитровской линии поезда не ходят между станциями «Люблино» и «Дубровка». Временно закрыты станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская». Уточнялось, что Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута КМ от «Дубровки» до «Люблино». Также было увеличено число поездов на МЦД-2 на участке от Подольска до Москвы.