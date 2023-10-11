Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро
В результате столкновения двух поездов в метро машинист получил травму средней тяжести, состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает», – написал он в своем Telegram-канале.
Собянин уточнил, что все пять пострадавших находятся в больницах, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее было известно о двух пострадавших – машинисте и девушке-пассажирке. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что машинист в результате происшествия получил ушибы, переломы и порезы от стекол. У девушки подозрение на сотрясение мозга.
11 октября мэр Москвы сообщил о столкновении поездов на станции метро «Печатники». По его словам, в 10:30 мск произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции.
В дептрансе Москвы сообщили, что на Люблинско-Дмитровской линии поезда не ходят между станциями «Люблино» и «Дубровка». Временно закрыты станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская». Уточнялось, что Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута КМ от «Дубровки» до «Люблино». Также было увеличено число поездов на МЦД-2 на участке от Подольска до Москвы.