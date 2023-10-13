Блогера Белоцерковскую вновь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Блогер находится не в России, она объявлена в международный розыск, однако Интерпол отказался от рассмотрения дела о ее экстрадиции. Срок наказания будет исчисляться с момента ее задержания на территории России либо экстрадиции в Россию. В июле 2022 г. Белоцерковская была включена в реестр иноагентов.