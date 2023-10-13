Блогера Белоцерковскую вновь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Петроградский райсуд Санкт-Петербурга вновь оштрафовал блогера Веронику Белоцерковскую (признана иноагентом в РФ) за непредоставление сведений о деятельности иноагента, сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.
Речь идет о ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Сумма штрафа составила 35 000 руб. В прошлый раз по этой статье блогер была оштрафована 6 октября.
В феврале Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии, признав ее виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Такой срок блогеру просила назначить Генпрокуратура. Белоцерковской также запрещено в течение пяти лет администрировать электронные и интернет-ресурсы.
Блогер находится не в России, она объявлена в международный розыск, однако Интерпол отказался от рассмотрения дела о ее экстрадиции. Срок наказания будет исчисляться с момента ее задержания на территории России либо экстрадиции в Россию. В июле 2022 г. Белоцерковская была включена в реестр иноагентов.