Угроза минирования Лувра и Версаля оказалась ложной
Французские полицейские не обнаружили взрывоопасных предметов на территории музея Лувра и Версальского дворца, которые были эвакуированы. Угроза минирования оказалась ложной, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
«То, что произошло в Версальском дворце, в Лувре или на Лионском вокзале, – каждый раз мы отправляем на места саперов, эвакуируем граждан. Я могу заверить, что в отношении этих трех объектов, которые вы упомянули, которые были закрыты после эвакуации, не было никакой реальной угрозы», – отметил он (цитата по ТАСС).
По словам чиновника, Франция в последнее время столкнулась с ростом числа поступающих анонимных угроз как по почте, так и по телефону, в адрес различных учреждений, включая школы. Каждый раз полиция эти угрозы проверяет, а также прилагает усилия для задержания жителей, которые такие угрозы рассылают, добавил Дарманен.
14 октября сообщалось, что Версальский дворец и территорию вокруг замка эвакуировали из-за угрозы взрыва, а музей Лувра объявил о закрытии после поступления аналогичных угроз. Ожидается, что он откроется 15 октября.
Это произошло на следующей день после нападения на школу в городе Аррас на севере Франции. В результате погиб учитель литературы, ранения получили три человека, в их числе еще один учитель и охранник. По информации BFMTV, нападавшим оказался 20-летний молодой человек, который раньше учился в этой школе и был внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции. Сообщалось, что при атаке с ножом он кричал «Аллах акбар».
На фоне происходящего во Франции было объявлено чрезвычайное положение.