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Общество

Угроза минирования Лувра и Версаля оказалась ложной

Ведомости

Французские полицейские не обнаружили взрывоопасных предметов на территории музея Лувра и Версальского дворца, которые были эвакуированы. Угроза минирования оказалась ложной, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«То, что произошло в Версальском дворце, в Лувре или на Лионском вокзале, – каждый раз мы отправляем на места саперов, эвакуируем граждан. Я могу заверить, что в отношении этих трех объектов, которые вы упомянули, которые были закрыты после эвакуации, не было никакой реальной угрозы», – отметил он (цитата по ТАСС).

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По словам чиновника, Франция в последнее время столкнулась с ростом числа поступающих анонимных угроз как по почте, так и по телефону, в адрес различных учреждений, включая школы. Каждый раз полиция эти угрозы проверяет, а также прилагает усилия для задержания жителей, которые такие угрозы рассылают, добавил Дарманен.

14 октября сообщалось, что Версальский дворец и территорию вокруг замка эвакуировали из-за угрозы взрыва, а музей Лувра объявил о закрытии после поступления аналогичных угроз. Ожидается, что он откроется 15 октября.

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Это произошло на следующей день после нападения на школу в городе Аррас на севере Франции. В результате погиб учитель литературы, ранения получили три человека, в их числе еще один учитель и охранник. По информации BFMTV, нападавшим оказался 20-летний молодой человек, который раньше учился в этой школе и был внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции. Сообщалось, что при атаке с ножом он кричал «Аллах акбар».

На фоне происходящего во Франции было объявлено чрезвычайное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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