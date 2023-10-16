Власти Таиланда продлили безвизовый режим для российских туристов до 90 дней
Правительство Таиланда приняло решение продлить безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, передает портал Bangkok Biz News.
Временная мера для привлечения туристов будет действовать с 1 ноября 2023 г. по 30 апреля 2024 г. Премьер-министр отметил, что этот дружественный жест способствует укреплению отношений между Россией и Таиландом.
В начале октября телеканал Thai PBS со ссылкой на данные Министерства туризма и спорта Таиланда сообщил, что с января по сентябрь Таиланд посетили свыше 20 млн иностранных туристов, в том числе почти 1 млн российских граждан. Помимо России в пятерку стран, граждане которых наиболее часто приезжают в Таиланд, входят Малайзия (3,2 млн туристов), Китай (2,5 млн туристов), Южная Корея (почти 1,2 млн) и Индия (1,1 млн).
В конце августа Тхависин сообщил, что кабмин страны обсуждает возможность увеличения срока безвизового пребывания туристов, в том числе из России, с 30 до 90 дней. В то же время он отклонил просьбу бизнеса целиком отменить визы для туристов из Китая, Индии и России, сославшись на то, что такой шаг может создать негативные последствия в вопросах обеспечения безопасности.
Граждане Таиланда могут въехать в Россию по туристической визе, которая выдается сроком до шести месяцев на основании брони отеля. Распоряжение об этом премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в феврале 2023 г. Всего в перечень вошли 19 стран, включая Индию, Иран, Китай, Малайзию, Саудовскую Аравию, Сербию и др.