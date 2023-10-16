Власти Таиланда продлили безвизовый режим для российских туристов до 90 дней

В конце августа Тхависин сообщил, что кабмин страны обсуждает возможность увеличения срока безвизового пребывания туристов, в том числе из России, с 30 до 90 дней. В то же время он отклонил просьбу бизнеса целиком отменить визы для туристов из Китая, Индии и России, сославшись на то, что такой шаг может создать негативные последствия в вопросах обеспечения безопасности.