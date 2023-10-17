Продюсера «Квартала 95» Сивохо отключили от системы поддержки жизни

В последние годы Сивохо занимался политикой. В частности, в 2019 г. он принимал участие в парламентских выборах и выдвигал свою кандидатуру в народные депутаты от партии Зеленского «Слуга народа», однако проиграл выборы. Позже его назначили советником секретаря СНБО Украины, но в марте 2020 г. его сняли с этой должности. Этому предшествовало выступление политика, на котором Сивохо презентовал Национальную платформу примирения и единства по достижению мира в Донбассе. Тогда украинские СМИ сообщали, что презентация была сорвана, а на выступавшего напали два радикала.