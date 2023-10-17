Продюсера «Квартала 95» Сивохо отключили от системы поддержки жизни
Продюсера украинской студии «Квартал 95» Сергея Сивохо отключат от системы поддержки жизни после того, как он попал в больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова и член Общественной палаты России Анна Ревякина.
«Из-за безнадежности ситуации его скорее всего будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались», – написала она.
Ранее Ревякина сообщила, что Сивохо уже скончался, однако позже сама написала о противоречивости поступающей информации. Она уточнила, что Сивохо жив, но находится в крайне тяжелом состоянии. По ее словам, он попал в больницу пару дней назад. Причины его госпитализации не уточнялись.
Как пишет украинское агентство «Униан», эту информацию подтвердили в пресс-службе артиста, смерть наступила в 05:40.
Сергею Сивохо 54 года. Он был креативным продюсером студии «Квартал 95», одним из основателей которой был президент Украины Владимир Зеленский. Помимо этого, Сивохо принимал участие в КВН и входил в состав жюри юмористического шоу «Лига смеха». Также он снимался в нескольких фильмах и сериалах, в том числе в «Моей прекрасной няне», где он исполнил эпизодическую роль.
В последние годы Сивохо занимался политикой. В частности, в 2019 г. он принимал участие в парламентских выборах и выдвигал свою кандидатуру в народные депутаты от партии Зеленского «Слуга народа», однако проиграл выборы. Позже его назначили советником секретаря СНБО Украины, но в марте 2020 г. его сняли с этой должности. Этому предшествовало выступление политика, на котором Сивохо презентовал Национальную платформу примирения и единства по достижению мира в Донбассе. Тогда украинские СМИ сообщали, что презентация была сорвана, а на выступавшего напали два радикала.