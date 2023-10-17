СМИ: подозреваемый в нападении на людей в Бельгии убит

В то же время газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый был застрелен полицией в кафе в Схарбеке. По данным издания, между полицией и мужчиной произошла перестрелка, в результате чего последний был нейтрализован. Отмечается, что при нем обнаружили оружие, использованное при нападении на шведов.