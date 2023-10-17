СМИ: подозреваемый в нападении на людей в Бельгии убит
Полиция Брюсселя задержала мужчину, который подозревается в убийстве двух шведов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя прокуратуры Бельгии Эрика Ван Дуйса. При этом местные СМИ пишут об убийстве подозреваемого.
«Этот человек утверждает, что его вдохновляет ”Исламское государство" (ИГИЛ, организация запрещена в России и признана террористической. – “Ведомости”)», – сказал он (цитата по France24).
В прокуратуре уточнили, что мужчина был задержан в городской коммуне Схарбек. При задержании полицейские открыли огонь. Дуйс не уточнил, был ли задержанный ранен. Он отметил, что следствие допускает «террористическую мотивацию» убийства.
В то же время газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый был застрелен полицией в кафе в Схарбеке. По данным издания, между полицией и мужчиной произошла перестрелка, в результате чего последний был нейтрализован. Отмечается, что при нем обнаружили оружие, использованное при нападении на шведов.
Телеканал RTBF также утверждает, что мужчина был ликвидирован в Схарбеке. По данным телеканала, его зовут Абдельсалеме Л. Подозреваемый получил ранение в грудь, его госпитализировани.
Позже Het Laatste Nieuws сообщила, что информация о судьбе подозреваемого разнится: по одним данным, он якобы скончался в машине скорой помощи, по другим – мог быть реанимирован.
16 октября в Брюсселе были убиты два гражданина Швеции, которые, по данным Het Laatste Nieuws, были футбольными болельщиками. Также ранение получил еще один человек. В прокуратуре сообщили, что это водитель такси, пишет Reuters. Злоумышленник скрылся с места преступления.
Бельгийский координационный орган по оценке угроз (OCAD) повысил уровень угрозы для Брюсселя до четвертого уровня (очень серьезная и неотвратимая угроза), а Бельгии – до третьего (серьезная). В этот день в Брюсселе должен был состояться матч квалификации Евро-2024 между Бельгией и Швецией, из-за инцидента игру отменили.
Предполагаемый нападавший, назвавшийся Абдесалемом Аль-Гилани, опубликовал видео в соцсетях, в котором заявил, что является членом «Исламского государства», и представился «борцом за Аллаха». Он добавил, что «отомстил за мусульман».