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СМИ: подозреваемый в нападении на людей в Бельгии убит

Ведомости

Полиция Брюсселя задержала мужчину, который подозревается в убийстве двух шведов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя прокуратуры Бельгии Эрика Ван Дуйса. При этом местные СМИ пишут об убийстве подозреваемого.

«Этот человек утверждает, что его вдохновляет ”Исламское государство" (ИГИЛ, организация запрещена в России и признана террористической. – “Ведомости”)», – сказал он (цитата по France24). 

В прокуратуре уточнили, что мужчина был задержан в городской коммуне Схарбек. При задержании полицейские открыли огонь. Дуйс не уточнил, был ли задержанный ранен. Он отметил, что следствие допускает «террористическую мотивацию» убийства.

В то же время газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый был застрелен полицией в кафе в Схарбеке. По данным издания, между полицией и мужчиной произошла перестрелка, в результате чего последний был нейтрализован. Отмечается, что при нем обнаружили оружие, использованное при нападении на шведов. 

Телеканал RTBF также утверждает, что мужчина был ликвидирован в Схарбеке. По данным телеканала, его зовут Абдельсалеме Л. Подозреваемый получил ранение в грудь, его госпитализировани.

Позже Het Laatste Nieuws сообщила, что информация о судьбе подозреваемого разнится: по одним данным, он якобы скончался в машине скорой помощи, по другим – мог быть реанимирован.

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16 октября в Брюсселе были убиты два гражданина Швеции, которые, по данным Het Laatste Nieuws, были футбольными болельщиками. Также ранение получил еще один человек. В прокуратуре сообщили, что это водитель такси, пишет Reuters. Злоумышленник скрылся с места преступления. 

Бельгийский координационный орган по оценке угроз (OCAD) повысил уровень угрозы для Брюсселя до четвертого уровня (очень серьезная и неотвратимая угроза), а Бельгии – до третьего (серьезная). В этот день в Брюсселе должен был состояться матч квалификации Евро-2024 между Бельгией и Швецией, из-за инцидента игру отменили

Предполагаемый нападавший, назвавшийся Абдесалемом Аль-Гилани, опубликовал видео в соцсетях, в котором заявил, что является членом «Исламского государства», и представился «борцом за Аллаха». Он добавил, что «отомстил за мусульман».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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