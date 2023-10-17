В Киргизии отменили упрощенный въезд для иностранцев

27 января аналогичные правила вступили в силу в Казахстане. Теперь иностранцы, прибывшие в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, смогут находиться в стране 30 дней. Общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 календарных дней. Для граждан стран ЕАЭС установлен срок пребывания в 90 дней также в течение каждого периода в 180 календарных дней. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва с пониманием относится к такому решению Астаны.