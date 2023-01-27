Песков: Кремль с пониманием относится к ужесточению миграционных правил в Казахстане

«Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находятся граждан. Для этого просто нужно оформлять вид на жительство. Но безусловно, наши соответствующие власти находятся в контакте. Очень важно, чтобы все законные права наших граждан соблюдались, и при наших контактах с нашими партнерами мы, конечно, будем об этом говорить», – рассказал он.