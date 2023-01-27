Песков: Кремль с пониманием относится к ужесточению миграционных правил в Казахстане
Москва с пониманием относится к решению Астаны ужесточить правила въезда и пребывания иностранцев, при этом важно, чтобы права россиян не нарушались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля подчеркнул, что в странах – партнерах России по ЕАЭС действует механизм получения вида на жительство, поэтому возможность для россиян свободно перемещаться и выбирать страну для проживания и работы сохраняется.
«Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находятся граждан. Для этого просто нужно оформлять вид на жительство. Но безусловно, наши соответствующие власти находятся в контакте. Очень важно, чтобы все законные права наших граждан соблюдались, и при наших контактах с нашими партнерами мы, конечно, будем об этом говорить», – рассказал он.
Сегодня, 27 января, в Казахстане вступили в силу новые правила пребывания иммигрантов в стране, которые отменяют т. н. «визаран». Теперь иностранцы, прибывшие в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, смогут находиться в стране 30 дней. Общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 календарных дней. Для граждан стран ЕАЭС установлен срок пребывания в 90 дней также в течение каждого периода в 180 календарных дней.
Новые правила не распространяются на иммигрантов, которые получили разрешение на временное проживание или въехали в страну по визе.
До изменений для приезжающих в Казахстан без визы не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы страны. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».
Прошлой осенью министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщала, что в республику въехали свыше 400 000 россиян после объявления в России частичной мобилизации. В последний раз о числе въехавших в страну после 21 сентября россиянах Казахстан сообщал 4 октября. Тогда глава МВД республики Марат Ахметжанов назвал цифру в 200 000 человек, выехали на тот момент при этом уже 147 000 россиян.