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Песков: Кремль с пониманием относится к ужесточению миграционных правил в Казахстане

Ведомости

Москва с пониманием относится к решению Астаны ужесточить правила въезда и пребывания иностранцев, при этом важно, чтобы права россиян не нарушались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что в странах – партнерах России по ЕАЭС действует механизм получения вида на жительство, поэтому возможность для россиян свободно перемещаться и выбирать страну для проживания и работы сохраняется.

«Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находятся граждан. Для этого просто нужно оформлять вид на жительство. Но безусловно, наши соответствующие власти находятся в контакте. Очень важно, чтобы все законные права наших граждан соблюдались, и при наших контактах с нашими партнерами мы, конечно, будем об этом говорить», – рассказал он.

Сегодня, 27 января, в Казахстане вступили в силу новые правила пребывания иммигрантов в стране, которые отменяют т. н. «визаран». Теперь иностранцы, прибывшие в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, смогут находиться в стране 30 дней. Общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 календарных дней. Для граждан стран ЕАЭС установлен срок пребывания в 90 дней также в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Новые правила не распространяются на иммигрантов, которые получили разрешение на временное проживание или въехали в страну по визе.

До изменений для приезжающих в Казахстан без визы не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы страны. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».

Прошлой осенью министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщала, что в республику въехали свыше 400 000 россиян после объявления в России частичной мобилизации. В последний раз о числе въехавших в страну после 21 сентября россиянах Казахстан сообщал 4 октября. Тогда глава МВД республики Марат Ахметжанов назвал цифру в 200 000 человек, выехали на тот момент при этом уже 147 000 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных