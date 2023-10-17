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Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Помимо этого средства ПВО перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB.

Всего Вооруженные силы (ВС) РФ поразили военную технику и живые силы вооруженных сил Украины (ВСУ) в 117-ти районах, отразили 22 атаки противника и уничтожили 34 украинских беспилотника.

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Российские военные уничтожили американские радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, гаубицу М109 «Paladin», две польские самоходные установки «Krab», а также несколько гаубиц «Мста-Б» и другие вооружения. Помимо этого ВС РФ поразили полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.

16 октября Минобороны сообщало, что за сутки российские средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВСУ и перехватили два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 251 вертолет, 491 самолет, более 12 700 танков и других боевых бронированных машин, почти 8000 беспилотников и другая военная техника ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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