Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.
Помимо этого средства ПВО перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB.
Всего Вооруженные силы (ВС) РФ поразили военную технику и живые силы вооруженных сил Украины (ВСУ) в 117-ти районах, отразили 22 атаки противника и уничтожили 34 украинских беспилотника.
Российские военные уничтожили американские радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, гаубицу М109 «Paladin», две польские самоходные установки «Krab», а также несколько гаубиц «Мста-Б» и другие вооружения. Помимо этого ВС РФ поразили полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.
16 октября Минобороны сообщало, что за сутки российские средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВСУ и перехватили два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.
По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 251 вертолет, 491 самолет, более 12 700 танков и других боевых бронированных машин, почти 8000 беспилотников и другая военная техника ВСУ.