В Госдуме не поддержали идею дать экс-заключенным право работать учителями
Инициатива о праве отбывших заключение за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами приведет к ошибкам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В приоритетном порядке обсудили его (законопроект. – “Ведомости”) вчера перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной Думы. По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям», – написал он в своем Telegram-канале.
Володин выразил уверенность, что большинство родителей готовы доверить своего ребенка «только людям с безупречной репутацией». Кроме того, инициатива противоречит статьям 31 и 351 Трудового кодекса РФ, добавил он. Спикер Госдумы отметил, что законопроект придется отклонить, если авторы сами не отзовут инициативу.
16 октября в Госдуму был внесен законопроект о праве бывших заключенных за тяжкие и особо тяжкие преступления (за исключением судимости за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности) работать педагогами и тренерами. Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и Петр Толстой. Спустя сутки Толстой снял свою фамилию с законопроекта.