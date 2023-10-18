В Госдуме не поддержали идею дать экс-заключенным право работать учителями

16 октября в Госдуму был внесен законопроект о праве бывших заключенных за тяжкие и особо тяжкие преступления (за исключением судимости за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности) работать педагогами и тренерами. Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и Петр Толстой. Спустя сутки Толстой снял свою фамилию с законопроекта.