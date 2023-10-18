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Общество

В Госдуме не поддержали идею дать экс-заключенным право работать учителями

Ведомости

Инициатива о праве отбывших заключение за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами приведет к ошибкам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

«В приоритетном порядке обсудили его (законопроект. – “Ведомости”) вчера перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной Думы. По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям», – написал он в своем Telegram-канале.

Володин выразил уверенность, что большинство родителей готовы доверить своего ребенка «только людям с безупречной репутацией». Кроме того, инициатива противоречит статьям 31 и 351 Трудового кодекса РФ, добавил он. Спикер Госдумы отметил, что законопроект придется отклонить, если авторы сами не отзовут инициативу.

16 октября в Госдуму был внесен законопроект о праве бывших заключенных за тяжкие и особо тяжкие преступления (за исключением судимости за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности) работать педагогами и тренерами. Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и Петр Толстой. Спустя сутки Толстой снял свою фамилию с законопроекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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