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ВЦИОМ: 74% россиян считают, что права детей в стране защищены

Ведомости

Большая часть россиян (74%) считают, что права детей в стране защищены: 19% из них абсолютно уверены в этом, еще 55% говорят, что права «в основном» защищены. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В то же время 16% опрошенных указали на незащищенность прав детей в России. Аналитики ВЦИОМ отмечают, что на восприятие ситуации влияет материальное положение россиян, что подразумевает и разные уровни возможностей. Так, опрошенные с хорошим материальным положением в 1,7 раза чаще положительно оценивают уровень защищенности прав детей (85% против 49%), иные показатели среди россиян с плохим материальным положением (37% против 11%).

69% россиян признались, что лично не слышали о случаях нарушения прав детей в своем населенном пункте за последний год, знают о таких случаях 28%. По данным ВЦИОМ, чаще такие ситуации знакомы молодым людям до 25 лет (44%). Также влияют урбанизированность и доход. В крупных городах люди чаще слышат информацию о нарушении прав детей (Москва, Санкт-Петербург – 34%, города-миллионники – 38%, село – 21%). Также о таких случаях знают 36% опрошенных с плохим материальным положением (против 23% в группе с хорошим доходом).

При этом 41% россиян считают, что нужно улучшать законодательство и работу правоохранительных органов в сфере защиты прав детей. 29% граждан говорят, что ничего менять не нужно, а 16% указывают на и так большое число законов и полномочий у правоохранительных органов.

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Также большая часть респондентов (85%) выразили мнение, что школа должна учить детей их правам и способам защиты: 42% уверены, что необходимо делать это в обязательном порядке, а 43% – в добровольном. В то же время каждый десятый россиянин (10%) считает, что это не должно входить в круг обязанностей школы.

Опрос был проведен 15 октября в преддверии XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Съезд проходит в Хабаровском крае с 18 по 20 октября. Ранее сегодня его открыла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, зачитав приветствие главы государства Владимира Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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