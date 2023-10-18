ВЦИОМ: 74% россиян считают, что права детей в стране защищены

69% россиян признались, что лично не слышали о случаях нарушения прав детей в своем населенном пункте за последний год, знают о таких случаях 28%. По данным ВЦИОМ, чаще такие ситуации знакомы молодым людям до 25 лет (44%). Также влияют урбанизированность и доход. В крупных городах люди чаще слышат информацию о нарушении прав детей (Москва, Санкт-Петербург – 34%, города-миллионники – 38%, село – 21%). Также о таких случаях знают 36% опрошенных с плохим материальным положением (против 23% в группе с хорошим доходом).