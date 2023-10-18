Суд оштрафовал блогера Игоря Синяка по делу о пропаганде ЛГБТ

В ноябре 2021 г. Басманный районный суд Москвы привлек к ответственности телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Поводом для этого послужил июньский эфир канала с трансляцией вручения премии, в рамках которого были показаны поп-певец Филипп Киркоров и рэпер Дава (Давид Манукян) в образе пары молодоженов, тиктокер и рэпер Даня Милохин – в наполовину женском наряде, а блогер Игорь Синяк – в женском платье. Поскольку вручение премии было показано на телеканале в дневное время, суд пришел к выводу, что «Муз-ТВ» нарушил ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ. В результате канал был оштрафован на 1 млн руб., а его руководитель Андрей Разыграев – на 100 000 руб.