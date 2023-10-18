Газета
Общество

Суд оштрафовал блогера Игоря Синяка по делу о пропаганде ЛГБТ

Ведомости

Тверской суд Москвы оштрафовал бьюти-блогера Игоря Синяка на 200 000 руб. по статье о пропаганде ЛГБТ с помощью интернета, передает «РИА Новости».

Что именно стало основанием для штрафа – не уточняется. Синяк был признан виновным в нарушении ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. Ему был назначен максимально возможный штраф для физического лица – 200 000 руб. Для должностных лиц и компаний максимальная сумма штрафа составляет 400 000 и 4 млн руб. соответственно.

Раньше Игорь Синяк вел свой блог на YouTube и рассказывал о косметике, сейчас у него есть Telegram-канал, на который подписано больше 82 000 человек. В августе 2023 г. глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Telegram-канал Синяка был внесен в реестр запрещенных сайтов и признан опасным для детей.

В ноябре 2021 г. Басманный районный суд Москвы привлек к ответственности телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Поводом для этого послужил июньский эфир канала с трансляцией вручения премии, в рамках которого были показаны поп-певец Филипп Киркоров и рэпер Дава (Давид Манукян) в образе пары молодоженов, тиктокер и рэпер Даня Милохин – в наполовину женском наряде, а блогер Игорь Синяк – в женском платье. Поскольку вручение премии было показано на телеканале в дневное время, суд пришел к выводу, что «Муз-ТВ» нарушил ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ. В результате канал был оштрафован на 1 млн руб., а его руководитель Андрей Разыграев – на 100 000 руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных