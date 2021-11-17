«Муз ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей по делу о пропаганде ЛГБТ

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев исключил вероятность намеренной пропаганды «чего-любо» со стороны телеканала. «Клоуны в цирке красят губы, подводят глаза и иногда переодеваются в женскую одежду для показа своих номеров. Очевидно, что это делается только с целью развлечь публику и не направлено на пропаганду чего-либо», — отметил юрист. По его словам, в противном случае придется запретить вообще любые шоу, «в которых можно найти какие-либо черты стереотипов о нетрадиционных сексуальных отношениях».