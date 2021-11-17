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«Муз ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей по делу о пропаганде ЛГБТ

Поводом для штрафа стал эфир телеканала с участием блогера Дани Милохина и Филиппа Киркорова
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Басманный районный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз ТВ» на 1 млн руб. по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, сообщила пресс-служба суда.

Суд признал телеканал виновным по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (ч. 2 ст. 6.21 КоАП), указано в сообщении суда. Представитель телеканала не ответил на запрос «Ведомостей».

Статья 6.21 запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Часть вторая этой статьи, которую суд и применил к телеканалу, касается нарушений в этой области, совершенных с использованием СМИ и интернета. Альтернативой штрафу в 1 млн руб. эта статья предусматривает приостановление деятельности нарушителя на срок до 90 суток.

В конце октября в суд поступил протокол в отношении телеканала, составленный по итогам внеплановой проверки Роскомнадзора, писали «Известия». Поводом к проверке послужил показ премии «Муз ТВ», на которой блогер Даня Милохин пришел в костюме, состоящем наполовину из платья, наполовину из смокинга, певец Филипп Киркоров и рэпер Дава появились в образе влюбленной пары в окружении «полуобнаженных мужчин и мужчин в женских платьях», отмечало издание.

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Как уточнили «Ведомостям» в пресс-службе Роскомнадзора, сначала нарушения в показе вручения премии выявили специалисты ведомства, а позже этот вывод подтвердила независимая экспертиза. После этого Роскомнадзор составил протокол не только в отношении самого учредителя канала, но и в отношении его главного редактора. О судебном решении в отношении главного редактора канала представитель Басманного суда не уточнил.

По данным Роскомнадзора, информация, «пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», может распространяться только в ночное время и с маркировкой «18+», а на афишах премии «Муз ТВ» была указана маркировка «6+».

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У «Муз-ТВ» есть шансы оспорить решение суда о штрафе, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы. Но сделать это удастся только в том случае, если телеканал сможет доказать в апелляционной инстанции, что в действиях музыкантов на премии был умысел не пропагандировать ЛГБТ, а «развлечь и насмешить публику».

«Успех зависит от стратегии "Муз ТВ" в суде первой инстанции, доказательств который телеканал успел приобщить в суд. Однако, с учетом того, что суд первой инстанции принял позицию Роскомнадзора, учитывая статистику привлечения к ответственности по статье 6.21 КоАП, шансы у "Муз-ТВ" невысокие», — считает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев исключил вероятность намеренной пропаганды «чего-любо» со стороны телеканала. «Клоуны в цирке красят губы, подводят глаза и иногда переодеваются в женскую одежду для показа своих номеров. Очевидно, что это делается только с целью развлечь публику и не направлено на пропаганду чего-либо», — отметил юрист. По его словам, в противном случае придется запретить вообще любые шоу, «в которых можно найти какие-либо черты стереотипов о нетрадиционных сексуальных отношениях».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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